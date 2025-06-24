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"Развязать войну": в США набросились на Иран после заявления Аракчи
"Развязать войну": в США набросились на Иран после заявления Аракчи - РИА Новости, 24.06.2025
"Развязать войну": в США набросились на Иран после заявления Аракчи
Отказ Иран от заключения мирного соглашения с Израилем и возможная гибель американских военнослужащих могут заставить президента США Дональда Трампа развязать... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T04:57:00+03:00
2025-06-24T04:57:00+03:00
2025-06-24T04:57:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Отказ Иран от заключения мирного соглашения с Израилем и возможная гибель американских военнослужащих могут заставить президента США Дональда Трампа развязать войну с Тегераном — такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Прямо сейчас мы находимся под прицелом другой стороны из-за наших прошлых действий, которые сперва могут ускорить гибель американских военнослужащих, а затем поставить президента в положение, когда практически единственное, что он может сделать — это развязать войну", — сказал он.По словам Дэвиса, недавние удары по ядерным объектам Ирана привели к тому, что любое мирное урегулирование конфликта или даже минимизация ущерба от нападения практически невозможны из-за отсутствия доверия."Мы предоставили другой стороне все основания не прислушиваться ни к одному нашему слову, не доверять ничему из того, что мы говорим, и единственный оставшийся выход (Для Ирана — Прим. Ред) — это убивать американцев", — сказал подполковник.Несколькими часами ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Вскоре после этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения о прекращении огня или военных операций, вместе с тем он добавил, что Тегеран прекратит удары, если Израиль остановит "агрессию". По словам министра, окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже.
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, дэниел дэвис, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Дональд Трамп, Дэниел Дэвис, Аббас Аракчи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
"Развязать войну": в США набросились на Иран после заявления Аракчи
Подполковник Дэвис: отказ Ирана от сделки вынудит Трампа начать войну