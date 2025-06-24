Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 24.06.2025 (обновлено: 04:08 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2024990217.html
Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем
Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем - РИА Новости, 24.06.2025
Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, тем не менее, если Израиль прекратит... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T03:55:00+03:00
2025-06-24T04:08:00+03:00
в мире
иран
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
аббас аракчи
дональд трамп
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012067588_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_a8d813103f487d93278ebe8c523c0e20.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, тем не менее, если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4 утра (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.Аракчи опубликовал заявление на своей странице в соцсети X в 3.46 мск."На данный момент нет "соглашения" о каком-либо прекращении огня или боевых действий. Тем не менее, если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее, чем в 4 утра по тегеранскому времени, мы не будем продолжать ответные действия", - написал глава иранского МИД.Аракчи добавил, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже.Президент США Дональд Трамп 24 июня заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250624/peremirie-2024983064.html
иран
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012067588_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_b78d416e1dff045a319d5cf0ed50fcb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, аббас аракчи, дональд трамп, тегеран (город)
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Тегеран (город)
Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем

Глава МИД Ирана Аракчи заявил об отсутствии соглашения с Израилем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, тем не менее, если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4 утра (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Аракчи опубликовал заявление на своей странице в соцсети X в 3.46 мск.
"На данный момент нет "соглашения" о каком-либо прекращении огня или боевых действий. Тем не менее, если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее, чем в 4 утра по тегеранскому времени, мы не будем продолжать ответные действия", - написал глава иранского МИД.
Аракчи добавил, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже.
Президент США Дональд Трамп 24 июня заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном
01:42
 
В миреИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеАббас АракчиДональд ТрампТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала