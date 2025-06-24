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Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем

Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем - РИА Новости, 24.06.2025

Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, тем не менее, если Израиль прекратит... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T03:55:00+03:00

2025-06-24T03:55:00+03:00

2025-06-24T04:08:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, тем не менее, если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4 утра (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.Аракчи опубликовал заявление на своей странице в соцсети X в 3.46 мск."На данный момент нет "соглашения" о каком-либо прекращении огня или боевых действий. Тем не менее, если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее, чем в 4 утра по тегеранскому времени, мы не будем продолжать ответные действия", - написал глава иранского МИД.Аракчи добавил, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже.Президент США Дональд Трамп 24 июня заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250624/peremirie-2024983064.html

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, аббас аракчи, дональд трамп, тегеран (город)