https://ria.ru/20250624/iran-2024980897.html

Иран не получал предложений прекратить огонь, сообщает CNN

Иран не получал предложений прекратить огонь, сообщает CNN - РИА Новости, 24.06.2025

Иран не получал предложений прекратить огонь, сообщает CNN

Иран пока не получал предложений о прекращении огня, намерен бороться до достижения долгосрочного мира, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T01:00:00+03:00

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2025-06-24T01:12:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Иран пока не получал предложений о прекращении огня, намерен бороться до достижения долгосрочного мира, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника."Иран не получал никаких предложений о прекращении огня и не видит причин для такого предложения... Иран продолжит бороться до достижения долгосрочного мира", - говорится в сообщении телеканала.Чиновник добавил, что любые высказывания со стороны Израиля или США Иран будет воспринимать как "обман", направленный на оправдание атак против интересов Тегерана, передает телеканал.

https://ria.ru/20250624/vzryvy-2024980987.html

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в мире, иран, израиль, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте