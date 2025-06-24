https://ria.ru/20250624/iran-2024980897.html
Иран не получал предложений прекратить огонь, сообщает CNN
Иран не получал предложений прекратить огонь, сообщает CNN - РИА Новости, 24.06.2025
Иран не получал предложений прекратить огонь, сообщает CNN
Иран пока не получал предложений о прекращении огня, намерен бороться до достижения долгосрочного мира, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T01:00:00+03:00
2025-06-24T01:00:00+03:00
2025-06-24T01:12:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_f0d9467753562cc4ea47cb75f334976b.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Иран пока не получал предложений о прекращении огня, намерен бороться до достижения долгосрочного мира, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника."Иран не получал никаких предложений о прекращении огня и не видит причин для такого предложения... Иран продолжит бороться до достижения долгосрочного мира", - говорится в сообщении телеканала.Чиновник добавил, что любые высказывания со стороны Израиля или США Иран будет воспринимать как "обман", направленный на оправдание атак против интересов Тегерана, передает телеканал.
https://ria.ru/20250624/vzryvy-2024980987.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_688d43d203470fcaa757e9b814456466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран не получал предложений прекратить огонь, сообщает CNN
CNN: Иран не получал предложений прекратить огонь