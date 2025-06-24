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В Ингушетии отремонтируют шесть школ и два детских сада - РИА Новости, 24.06.2025
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Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
 
12:18 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/ingushetiya-2025062490.html
В Ингушетии отремонтируют шесть школ и два детских сада
В Ингушетии отремонтируют шесть школ и два детских сада - РИА Новости, 24.06.2025
В Ингушетии отремонтируют шесть школ и два детских сада
Власти Ингушетии перед новым учебным годом проведут капитальный ремонт шести школ и двух детских садов в шести населенных пунктах республики, на это выделено... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:18:00+03:00
2025-06-24T12:18:00+03:00
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
назрань
россия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии перед новым учебным годом проведут капитальный ремонт шести школ и двух детских садов в шести населенных пунктах республики, на это выделено более 500 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона. "В Ингушетии в рамках национального проекта "Молодежь и дети" направят более 500 миллионов рублей на капитальный ремонт шести школ и двух детских садов. Работы на всех запланированных объектах начались в марте-апреле текущего года и сейчас находятся в стадии реализации", - говорится в сообщении Уточняется, что ремонт проведут в школах и детсадах в городах Назрань и Карабулак, а также в сельских поселениях Троицкое, Аршты, Долаково и Яндаре, все работы будут завершены в преддверии нового учебного года. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что федеральная поддержка играет ключевую роль в развитии образования в республике. "Только с 2019 года в регионе появилось 97 новых образовательных объектов: 41 школа и 26 детских садов в рамках нацпроектов, 1 объект дошкольного образования по программе развития сельских территорий, 6 объектов общего образования и 23 объекта дошкольного образования по государственным программам. Сегодня в рамках национальных проектов, инициированных президентом России, мы имеем возможность провести капитальный ремонт в наших образовательных и дошкольных учреждениях", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250603/ingushetija-2020646125.html
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общество, республика ингушетия, назрань, россия, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Общество, Республика Ингушетия, Назрань, Россия, Махмуд-Али Калиматов
В Ингушетии отремонтируют шесть школ и два детских сада

В Ингушетии перед новым учебным годом отремонтируют шесть школ и два детсада

© Фото : Махмуд-Али Калиматов/TelegramКапитальный ремонт школы в Ингушетии
Капитальный ремонт школы в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Махмуд-Али Калиматов/Telegram
Капитальный ремонт школы в Ингушетии
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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии перед новым учебным годом проведут капитальный ремонт шести школ и двух детских садов в шести населенных пунктах республики, на это выделено более 500 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"В Ингушетии в рамках национального проекта "Молодежь и дети" направят более 500 миллионов рублей на капитальный ремонт шести школ и двух детских садов. Работы на всех запланированных объектах начались в марте-апреле текущего года и сейчас находятся в стадии реализации", - говорится в сообщении
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Уточняется, что ремонт проведут в школах и детсадах в городах Назрань и Карабулак, а также в сельских поселениях Троицкое, Аршты, Долаково и Яндаре, все работы будут завершены в преддверии нового учебного года.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что федеральная поддержка играет ключевую роль в развитии образования в республике.
"Только с 2019 года в регионе появилось 97 новых образовательных объектов: 41 школа и 26 детских садов в рамках нацпроектов, 1 объект дошкольного образования по программе развития сельских территорий, 6 объектов общего образования и 23 объекта дошкольного образования по государственным программам. Сегодня в рамках национальных проектов, инициированных президентом России, мы имеем возможность провести капитальный ремонт в наших образовательных и дошкольных учреждениях", - подчеркнул он.
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Республика ИнгушетияОбществоРеспублика ИнгушетияНазраньРоссияМахмуд-Али Калиматов
 
 
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