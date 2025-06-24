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ИИ поможет россиянам найти забытые вещи в транспорте, рассказали эксперты - РИА Новости, 24.06.2025
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04:35 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/ii-2024991767.html
ИИ поможет россиянам найти забытые вещи в транспорте, рассказали эксперты
ИИ поможет россиянам найти забытые вещи в транспорте, рассказали эксперты - РИА Новости, 24.06.2025
ИИ поможет россиянам найти забытые вещи в транспорте, рассказали эксперты
Искусственный интеллект (ИИ) поможет россиянам найти забытые в общественных местах вещи: решение распознает сумки и коробки в ракурсах сбоку и сверху,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T04:35:00+03:00
2025-06-24T04:35:00+03:00
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) поможет россиянам найти забытые в общественных местах вещи: решение распознает сумки и коробки в ракурсах сбоку и сверху, рассказали РИА Новости в российском разработчике решений на базе ИИ NtechLab (технологический партнер "Ростеха"). "NtechLab разработала видеоаналитику на основе ИИ, которая распознает забытые или потерянные вещи в общественных местах. … Искусственный интеллект на изображениях, полученных с камер видеонаблюдения в составе комплекса, умеет распознавать сумки и коробки размером от 20 х 20 см в ракурсах сбоку и сверху. В том числе чемоданы, рюкзаки, пакеты, клатчи, кошельки", - говорится в сообщении. Отмечается, что нейросеть обучена отличать именно потерянные вещи от тех, которые просто находятся на удалении от их владельцев. ИИ будет в том числе ориентироваться на время, за которое вещь находится обособленно от владельца. Для каждой предполагаемой локации - городского парка, аэропорта, вокзала, метро - такое время будет разным, добавили в компании. "Это решение поможет тысячам людей, которые будут иметь неосторожность забыть сумку или чемодан в общественных местах. Нейросеть решит одновременно две проблемы - упростит процесс поиска вещей и сократит его время", - отметил генеральный директор компании Алексей Паламарчук.
https://ria.ru/20250621/sechin-2024466205.html
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общество, технологии, ростех
Общество, Технологии, Ростех
ИИ поможет россиянам найти забытые вещи в транспорте, рассказали эксперты

NtechLab: ИИ поможет россиянам найти забытые вещи в транспорте

© Pixabay / Pixabay/Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Pixabay / Pixabay/Gerd Altmann
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) поможет россиянам найти забытые в общественных местах вещи: решение распознает сумки и коробки в ракурсах сбоку и сверху, рассказали РИА Новости в российском разработчике решений на базе ИИ NtechLab (технологический партнер "Ростеха").
"NtechLab разработала видеоаналитику на основе ИИ, которая распознает забытые или потерянные вещи в общественных местах. … Искусственный интеллект на изображениях, полученных с камер видеонаблюдения в составе комплекса, умеет распознавать сумки и коробки размером от 20 х 20 см в ракурсах сбоку и сверху. В том числе чемоданы, рюкзаки, пакеты, клатчи, кошельки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что нейросеть обучена отличать именно потерянные вещи от тех, которые просто находятся на удалении от их владельцев. ИИ будет в том числе ориентироваться на время, за которое вещь находится обособленно от владельца. Для каждой предполагаемой локации - городского парка, аэропорта, вокзала, метро - такое время будет разным, добавили в компании.
"Это решение поможет тысячам людей, которые будут иметь неосторожность забыть сумку или чемодан в общественных местах. Нейросеть решит одновременно две проблемы - упростит процесс поиска вещей и сократит его время", - отметил генеральный директор компании Алексей Паламарчук.
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