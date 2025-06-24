https://ria.ru/20250624/gosduma-2025140953.html
Депутат предложила выдворять семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу
Депутат предложила выдворять семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу - РИА Новости, 24.06.2025
Депутат предложила выдворять семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу
Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение в МВД РФ с предложением ввести норму о выдворении семьи мигранта из... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:04:00+03:00
2025-06-24T17:04:00+03:00
2025-06-24T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение в МВД РФ с предложением ввести норму о выдворении семьи мигранта из России, есть их дети не посещают образовательное учреждение без уважительных причин, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым внести изменения в миграционное законодательство Российской Федерации, предусматривающие: установление обязательного требования к посещению российской школы всеми несовершеннолетними мигрантами, находящимися на территории РФ; введение нормы о выдворении семьи мигранта в случае систематического неисполнения данной обязанности, то есть если ребёнок не посещает образовательное учреждение без уважительных причин", - сказано в обращении. В нем отмечается, что в последние годы в России отмечается тенденция к увеличению числа иностранных граждан, прибывающих на территорию страны вместе с семьями, "по официальным данным, озвученным МВД РФ, в настоящее время в России проживает более 638 тысяч несовершеннолетних мигрантов". "Особую обеспокоенность вызывает ситуация, при которой количество не посещающих школу детей мигрантов достигает 50%. В частности, в Москве насчитывается более 80 тысяч детей мигрантов, при этом только 25 тысяч из них обучаются в школах, что подтверждает наличие системной проблемы", - говорится в документе. По словам автора обращения, эта проблема не только препятствует их интеграции в общество, но и создаёт дополнительные риски для социальной стабильности и безопасности. Массовое непосещение школ детьми мигрантов приводит к формированию этнических анклавов и росту числа правонарушений среди несовершеннолетних, отмечается в тексте документа. Кроме того, отсутствие образования ограничивает возможности для будущего трудоустройства и увеличивает риск вовлечения подростков в противоправную деятельность, указывают авторы обращения.
https://ria.ru/20250602/patent-2020368768.html
https://ria.ru/20250623/rosobrnadzor-2024832041.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва
Депутат предложила выдворять семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу
Авксеньтева предложила выдворять семьи мигрантов, чьи дети не посещают в школу
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение в МВД РФ с предложением ввести норму о выдворении семьи мигранта из России, есть их дети не посещают образовательное учреждение без уважительных причин, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым внести изменения в миграционное законодательство Российской Федерации, предусматривающие: установление обязательного требования к посещению российской школы всеми несовершеннолетними мигрантами, находящимися на территории РФ
; введение нормы о выдворении семьи мигранта в случае систематического неисполнения данной обязанности, то есть если ребёнок не посещает образовательное учреждение без уважительных причин", - сказано в обращении.
В нем отмечается, что в последние годы в России отмечается тенденция к увеличению числа иностранных граждан, прибывающих на территорию страны вместе с семьями, "по официальным данным, озвученным МВД РФ, в настоящее время в России проживает более 638 тысяч несовершеннолетних мигрантов".
"Особую обеспокоенность вызывает ситуация, при которой количество не посещающих школу детей мигрантов достигает 50%. В частности, в Москве
насчитывается более 80 тысяч детей мигрантов, при этом только 25 тысяч из них обучаются в школах, что подтверждает наличие системной проблемы", - говорится в документе.
По словам автора обращения, эта проблема не только препятствует их интеграции в общество, но и создаёт дополнительные риски для социальной стабильности и безопасности. Массовое непосещение школ детьми мигрантов приводит к формированию этнических анклавов и росту числа правонарушений среди несовершеннолетних, отмечается в тексте документа. Кроме того, отсутствие образования ограничивает возможности для будущего трудоустройства и увеличивает риск вовлечения подростков в противоправную деятельность, указывают авторы обращения.