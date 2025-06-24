https://ria.ru/20250624/gosduma-2025133681.html

Госдума приняла закон о требованиях к прохождению медосмотра водителями

Госдума приняла закон о требованиях к прохождению медосмотра водителями - РИА Новости, 24.06.2025

Госдума приняла закон о требованиях к прохождению медосмотра водителями

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается направлять водителей автомобилей на медицинское... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:41:00+03:00

2025-06-24T16:41:00+03:00

2025-06-24T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается направлять водителей автомобилей на медицинское обследование или лечение при выявлении у них признаков заболеваний или медицинских ограничений к управлению автомобилем, которые ранее не были выявлены. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в 2022 году и принят в первом чтении в ноябре того же года. Далее его доработкой занимался профильный комитет Госдумы по транспорту. Законом предусматривается изменение подходов к системе прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. В тексте закона сказано, что в случае выявления у водителя транспортного средства при проведении обязательного периодического медицинского осмотра признаков заболеваний, которые ранее не были выявлены медицинскими показаниями, или выявление медицинских ограничений к управлению автомобилем, то медицинская организация направляет водителя на необходимые обследование или лечение. В случае подтверждения наличия у водителя заболеваний, либо в случае выявления у водителя при проведении медосвидетельствований, медицинских осмотров или при оказании ему медицинской помощи заболевания, являющегося медицинским противопоказанием к управлению автомобилем, медицинская организация направляет водителю и МВД России уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Подчеркивается, что обязательное медицинское освидетельствование и внеочередное обязательное медицинское освидетельствование проводятся в медицинских организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг. В тексте документа добавляется, что водителю автомобиля, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти указанное медицинское освидетельствование. Отмечается, что по результатам обязательного медицинского освидетельствования или внеочередного обязательного медицинского освидетельствования медицинской организацией, проводящей указанные медицинские освидетельствования, формируется медицинское заключение в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом медицинской организации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Указанное медицинское заключение размещается в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинских освидетельствований, который ведется в ЕГИСЗ. Информация о сформированном медицинском заключении передается в МВД России. Отмечается, что взаимодействие между ведомствами осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в порядке. Медицинская организация обязана проинформировать водителя о результатах обязательного медицинского освидетельствования или внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, о передаче информации о сформированном медицинском заключении в МВД России. По желанию водителя, прошедшего обязательное медосвидетельствование, медицинское заключение выдается также в бумажном варианте. Кроме того, в документе добавляется, что теперь к обоснованию для прекращения, приостановления, восстановления действия права на управление автомобилем добавляется неисполнение водителем требования о прохождении внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Принятым законом подчеркивается, что право на управление автомобилем, действие которого прекращено, можно восстановить при наличии медицинского заключения, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний к управлению. Предусматривается, что закон вступит в силу 1 марта 2027 года.

https://ria.ru/20250514/voditeli-2016858029.html

https://ria.ru/20250624/gosduma-2025112761.html

https://ria.ru/20250527/gd-2019369327.html

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