Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о требованиях к прохождению медосмотра водителями - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 24.06.2025 (обновлено: 17:01 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/gosduma-2025133681.html
Госдума приняла закон о требованиях к прохождению медосмотра водителями
Госдума приняла закон о требованиях к прохождению медосмотра водителями - РИА Новости, 24.06.2025
Госдума приняла закон о требованиях к прохождению медосмотра водителями
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается направлять водителей автомобилей на медицинское... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:41:00+03:00
2025-06-24T17:01:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается направлять водителей автомобилей на медицинское обследование или лечение при выявлении у них признаков заболеваний или медицинских ограничений к управлению автомобилем, которые ранее не были выявлены. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в 2022 году и принят в первом чтении в ноябре того же года. Далее его доработкой занимался профильный комитет Госдумы по транспорту. Законом предусматривается изменение подходов к системе прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. В тексте закона сказано, что в случае выявления у водителя транспортного средства при проведении обязательного периодического медицинского осмотра признаков заболеваний, которые ранее не были выявлены медицинскими показаниями, или выявление медицинских ограничений к управлению автомобилем, то медицинская организация направляет водителя на необходимые обследование или лечение. В случае подтверждения наличия у водителя заболеваний, либо в случае выявления у водителя при проведении медосвидетельствований, медицинских осмотров или при оказании ему медицинской помощи заболевания, являющегося медицинским противопоказанием к управлению автомобилем, медицинская организация направляет водителю и МВД России уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Подчеркивается, что обязательное медицинское освидетельствование и внеочередное обязательное медицинское освидетельствование проводятся в медицинских организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг. В тексте документа добавляется, что водителю автомобиля, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти указанное медицинское освидетельствование. Отмечается, что по результатам обязательного медицинского освидетельствования или внеочередного обязательного медицинского освидетельствования медицинской организацией, проводящей указанные медицинские освидетельствования, формируется медицинское заключение в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом медицинской организации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Указанное медицинское заключение размещается в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинских освидетельствований, который ведется в ЕГИСЗ. Информация о сформированном медицинском заключении передается в МВД России. Отмечается, что взаимодействие между ведомствами осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в порядке. Медицинская организация обязана проинформировать водителя о результатах обязательного медицинского освидетельствования или внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, о передаче информации о сформированном медицинском заключении в МВД России. По желанию водителя, прошедшего обязательное медосвидетельствование, медицинское заключение выдается также в бумажном варианте. Кроме того, в документе добавляется, что теперь к обоснованию для прекращения, приостановления, восстановления действия права на управление автомобилем добавляется неисполнение водителем требования о прохождении внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Принятым законом подчеркивается, что право на управление автомобилем, действие которого прекращено, можно восстановить при наличии медицинского заключения, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний к управлению. Предусматривается, что закон вступит в силу 1 марта 2027 года.
https://ria.ru/20250514/voditeli-2016858029.html
https://ria.ru/20250624/gosduma-2025112761.html
https://ria.ru/20250527/gd-2019369327.html
https://ria.ru/20250615/shtraf-2022889794.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон о требованиях к прохождению медосмотра водителями

Госдума расширила полномочия ГАИ по отзыву водительских прав

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается направлять водителей автомобилей на медицинское обследование или лечение при выявлении у них признаков заболеваний или медицинских ограничений к управлению автомобилем, которые ранее не были выявлены.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в 2022 году и принят в первом чтении в ноябре того же года. Далее его доработкой занимался профильный комитет Госдумы по транспорту. Законом предусматривается изменение подходов к системе прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
СМИ раскрыли, за что теперь у водителей могут отнять права
14 мая, 12:46
В тексте закона сказано, что в случае выявления у водителя транспортного средства при проведении обязательного периодического медицинского осмотра признаков заболеваний, которые ранее не были выявлены медицинскими показаниями, или выявление медицинских ограничений к управлению автомобилем, то медицинская организация направляет водителя на необходимые обследование или лечение.
В случае подтверждения наличия у водителя заболеваний, либо в случае выявления у водителя при проведении медосвидетельствований, медицинских осмотров или при оказании ему медицинской помощи заболевания, являющегося медицинским противопоказанием к управлению автомобилем, медицинская организация направляет водителю и МВД России уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.
Подчеркивается, что обязательное медицинское освидетельствование и внеочередное обязательное медицинское освидетельствование проводятся в медицинских организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг.
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В России могут увеличить штраф за отказ остановиться по требованию полиции
Вчера, 15:25
В тексте документа добавляется, что водителю автомобиля, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти указанное медицинское освидетельствование.
Отмечается, что по результатам обязательного медицинского освидетельствования или внеочередного обязательного медицинского освидетельствования медицинской организацией, проводящей указанные медицинские освидетельствования, формируется медицинское заключение в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом медицинской организации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Указанное медицинское заключение размещается в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинских освидетельствований, который ведется в ЕГИСЗ.
Информация о сформированном медицинском заключении передается в МВД России. Отмечается, что взаимодействие между ведомствами осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в порядке.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Госдума ввела наказание за управление транспортом под воздействием лекарств
27 мая, 16:20
Медицинская организация обязана проинформировать водителя о результатах обязательного медицинского освидетельствования или внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, о передаче информации о сформированном медицинском заключении в МВД России. По желанию водителя, прошедшего обязательное медосвидетельствование, медицинское заключение выдается также в бумажном варианте.
Кроме того, в документе добавляется, что теперь к обоснованию для прекращения, приостановления, восстановления действия права на управление автомобилем добавляется неисполнение водителем требования о прохождении внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.
Принятым законом подчеркивается, что право на управление автомобилем, действие которого прекращено, можно восстановить при наличии медицинского заключения, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний к управлению.
Предусматривается, что закон вступит в силу 1 марта 2027 года.
Автомобиль на фоне дерева - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Автоэксперт раскрыл, каким штрафом хотят удивить водителей
15 июня, 02:17
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала