https://ria.ru/20250624/gosduma-2025123406.html

ГД приняла проект о прокатных удостоверениях в онлайн-кинотеатрах

ГД приняла проект о прокатных удостоверениях в онлайн-кинотеатрах - РИА Новости, 24.06.2025

ГД приняла проект о прокатных удостоверениях в онлайн-кинотеатрах

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об обязанности онлайн-кинотеатров показывать фильмы только с прокатными удостоверениями. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:02:00+03:00

2025-06-24T16:02:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об обязанности онлайн-кинотеатров показывать фильмы только с прокатными удостоверениями.Законопроектом расширяется перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм. Таким основанием будет являться наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее предоставленное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или сведений об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий в ранее выданном прокатном удостоверении.При этом прокат или показ фильма без учета указанных изменений будет приравниваться к показу фильма без прокатного удостоверения.Также на владельцев аудиовизуальных сервисов возлагается обязанность соблюдать требование о недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения.Более того, уточняется понятие "показ" фильма, предусмотрев, что таковым будет являться также его распространение посредством аудиовизуального сервиса."Предложенные поправки — это логичный шаг к правовой гармонизации регулирования офлайн- и онлайн-показа фильмов. Сегодня онлайн-кинотеатры стали полноценным каналом дистрибуции аудиовизуального контента, и они должны нести ту же ответственность, что и традиционные кинозалы. Закон устраняет правовой пробел, когда показ фильма в сети мог происходить в обход прокатного удостоверения — особенно это касалось спорных с точки зрения общественных ценностей материалов", - сказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.По его словам, ключевая новация проекта - введение чётких оснований для отказа в выдаче удостоверения, если фильм содержит материалы, пропагандирующие отрицание или дискредитацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей."Речь не о цензуре, а об ответственности перед обществом: культура — это не только свобода самовыражения, но и пространство воспитания, особенно если речь идёт о контенте для детей и подростков", - объяснил он.Также парламентарий добавил, что уточнение понятия "показ" — важное техническое, но принципиальное изменение, так как теперь распространение через онлайн-платформу будет приравнивается к традиционному кинопрокату."Это значит, что нормы закона будут работать одинаково во всех средах распространения — и это важный шаг к созданию единой, справедливой и предсказуемой правовой среды в сфере медиаконтента", - заключил он.

https://ria.ru/20250618/rutube-2023558208.html

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