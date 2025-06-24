https://ria.ru/20250624/gosduma-2025118643.html

В Госдуме прокомментировали запрет конгрессменам США пользоваться WhatsApp*

В Госдуме прокомментировали запрет конгрессменам США пользоваться WhatsApp* - РИА Новости, 24.06.2025

В Госдуме прокомментировали запрет конгрессменам США пользоваться WhatsApp*

Запрет представителям Конгресса США пользоваться WhatsApp* на их служебных устройствах позволяет утверждать, что конфиденциальность мессенджера вызывает... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:46:00+03:00

2025-06-24T15:46:00+03:00

2025-06-24T15:46:00+03:00

технологии

сша

россия

сергей боярский

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564064015_0:145:3016:1842_1920x0_80_0_0_da5d8288a8a47476ed8050cac9585da2.jpg

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Запрет представителям Конгресса США пользоваться WhatsApp* на их служебных устройствах позволяет утверждать, что конфиденциальность мессенджера вызывает вопросы, считает глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудникам палаты представителей Конгресса США запретили пользоваться WhatsApp * на их служебных устройствах. "Сомнения в безопасности сервиса WhatsApp* возникли даже там, где его создали. Запрет на работу с мессенджером на высоком уровне в США – в Палате представителей Конгресса – позволяет с уверенностью утверждать, что конфиденциальность мессенджера под серьезным вопросом даже на родине. Стоит ли говорить об опасности для других стран и, в частности, для наших граждан", - написал Боярский в своем Telegram-канале.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250623/telegram-2024962771.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, россия, сергей боярский, госдума рф, общество