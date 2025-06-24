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В Госдуме прокомментировали запрет конгрессменам США пользоваться WhatsApp* - РИА Новости, 24.06.2025
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15:46 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/gosduma-2025118643.html
В Госдуме прокомментировали запрет конгрессменам США пользоваться WhatsApp*
В Госдуме прокомментировали запрет конгрессменам США пользоваться WhatsApp* - РИА Новости, 24.06.2025
В Госдуме прокомментировали запрет конгрессменам США пользоваться WhatsApp*
Запрет представителям Конгресса США пользоваться WhatsApp* на их служебных устройствах позволяет утверждать, что конфиденциальность мессенджера вызывает... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:46:00+03:00
2025-06-24T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Запрет представителям Конгресса США пользоваться WhatsApp* на их служебных устройствах позволяет утверждать, что конфиденциальность мессенджера вызывает вопросы, считает глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудникам палаты представителей Конгресса США запретили пользоваться WhatsApp * на их служебных устройствах. "Сомнения в безопасности сервиса WhatsApp* возникли даже там, где его создали. Запрет на работу с мессенджером на высоком уровне в США – в Палате представителей Конгресса – позволяет с уверенностью утверждать, что конфиденциальность мессенджера под серьезным вопросом даже на родине. Стоит ли говорить об опасности для других стран и, в частности, для наших граждан", - написал Боярский в своем Telegram-канале.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, сша, россия, сергей боярский, госдума рф, общество
Технологии, США, Россия, Сергей Боярский, Госдума РФ, Общество
В Госдуме прокомментировали запрет конгрессменам США пользоваться WhatsApp*

Депутат Боярский: конфиденциальность WhatsApp вызывает вопросы даже на родине

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Запрет представителям Конгресса США пользоваться WhatsApp* на их служебных устройствах позволяет утверждать, что конфиденциальность мессенджера вызывает вопросы, считает глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудникам палаты представителей Конгресса США запретили пользоваться WhatsApp * на их служебных устройствах.
"Сомнения в безопасности сервиса WhatsApp* возникли даже там, где его создали. Запрет на работу с мессенджером на высоком уровне в США – в Палате представителей Конгресса – позволяет с уверенностью утверждать, что конфиденциальность мессенджера под серьезным вопросом даже на родине. Стоит ли говорить об опасности для других стран и, в частности, для наших граждан", - написал Боярский в своем Telegram-канале.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ТехнологииСШАРоссияСергей БоярскийГосдума РФОбщество
 
 
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