https://ria.ru/20250624/gosduma-2025112761.html
В России могут увеличить штраф за отказ остановиться по требованию полиции
В России могут увеличить штраф за отказ остановиться по требованию полиции - РИА Новости, 24.06.2025
В России могут увеличить штраф за отказ остановиться по требованию полиции
Госдума приняла сразу во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, увеличивающий штраф за отказ остановить автомобиль по требованию полиции. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:25:00+03:00
2025-06-24T15:25:00+03:00
2025-06-24T16:32:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, увеличивающий штраф за отказ остановить автомобиль по требованию полиции.По новым нормам:Документ также вводит наказание за невыполнение требования о прохождении весового и габаритного контроля автомобиля. Штраф в размере до 600 тысяч рублей грозит:Аналогичные штрафы устанавливаются и для иностранцев, но в таких случаях штрафовать будут не перевозчика, а водителя.
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общество, авто
В России могут увеличить штраф за отказ остановиться по требованию полиции
В России могут увеличить штраф за отказ остановить авто по требованию полиции
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, увеличивающий штраф за отказ остановить автомобиль по требованию полиции.
Сейчас за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке водителей штрафуют на сумму от 500 до 800 рублей.
- штраф составит от семи до десяти тысяч рублей;
- за повторное нарушение водителям будет грозить лишение прав на срок до шести месяцев и штраф в десять тысяч рублей.
Документ также вводит наказание за невыполнение требования о прохождении весового и габаритного контроля автомобиля. Штраф в размере до 600 тысяч рублей грозит:
- за отказ остановиться для весогабаритной проверки;
- за движение тяжелых машин с нарушениями в зоне автоматического контроля.
Аналогичные штрафы устанавливаются и для иностранцев, но в таких случаях штрафовать будут не перевозчика, а водителя.