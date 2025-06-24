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В России могут увеличить штраф за отказ остановиться по требованию полиции - РИА Новости, 24.06.2025
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15:25 24.06.2025 (обновлено: 16:32 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/gosduma-2025112761.html
В России могут увеличить штраф за отказ остановиться по требованию полиции
В России могут увеличить штраф за отказ остановиться по требованию полиции - РИА Новости, 24.06.2025
В России могут увеличить штраф за отказ остановиться по требованию полиции
Госдума приняла сразу во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, увеличивающий штраф за отказ остановить автомобиль по требованию полиции. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:25:00+03:00
2025-06-24T16:32:00+03:00
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авто
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, увеличивающий штраф за отказ остановить автомобиль по требованию полиции.По новым нормам:Документ также вводит наказание за невыполнение требования о прохождении весового и габаритного контроля автомобиля. Штраф в размере до 600 тысяч рублей грозит:Аналогичные штрафы устанавливаются и для иностранцев, но в таких случаях штрафовать будут не перевозчика, а водителя.
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общество, авто
Общество, Авто
В России могут увеличить штраф за отказ остановиться по требованию полиции

В России могут увеличить штраф за отказ остановить авто по требованию полиции

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник ДПС ГИБДД . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, увеличивающий штраф за отказ остановить автомобиль по требованию полиции.

Сейчас за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке водителей штрафуют на сумму от 500 до 800 рублей.

По новым нормам:
  • штраф составит от семи до десяти тысяч рублей;
  • за повторное нарушение водителям будет грозить лишение прав на срок до шести месяцев и штраф в десять тысяч рублей.
Документ также вводит наказание за невыполнение требования о прохождении весового и габаритного контроля автомобиля. Штраф в размере до 600 тысяч рублей грозит:
  • за отказ остановиться для весогабаритной проверки;
  • за движение тяжелых машин с нарушениями в зоне автоматического контроля.
Аналогичные штрафы устанавливаются и для иностранцев, но в таких случаях штрафовать будут не перевозчика, а водителя.
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