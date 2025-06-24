https://ria.ru/20250624/gosduma-2025112761.html

В России могут увеличить штраф за отказ остановиться по требованию полиции

В России могут увеличить штраф за отказ остановиться по требованию полиции - РИА Новости, 24.06.2025

В России могут увеличить штраф за отказ остановиться по требованию полиции

Госдума приняла сразу во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, увеличивающий штраф за отказ остановить автомобиль по требованию полиции. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:25:00+03:00

2025-06-24T15:25:00+03:00

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общество

авто

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, увеличивающий штраф за отказ остановить автомобиль по требованию полиции.По новым нормам:Документ также вводит наказание за невыполнение требования о прохождении весового и габаритного контроля автомобиля. Штраф в размере до 600 тысяч рублей грозит:Аналогичные штрафы устанавливаются и для иностранцев, но в таких случаях штрафовать будут не перевозчика, а водителя.

https://ria.ru/20250615/shtraf-2022889794.html

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общество, авто