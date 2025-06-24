https://ria.ru/20250624/gosduma-2025110485.html

Госдума приняла закон о праве лиц без гражданства служить в ВС России

Госдума приняла закон о праве лиц без гражданства служить в ВС России - РИА Новости, 24.06.2025

Госдума приняла закон о праве лиц без гражданства служить в ВС России

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, которым предлагается предоставить лицам без... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:18:00+03:00

2025-06-24T15:18:00+03:00

2025-06-24T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, которым предлагается предоставить лицам без гражданства возможность заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", в соответствии с которыми предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях. Законопроектом также устанавливается, что контракт о прохождении военной службы с совершившими преступления гражданами, иностранными гражданами или лицами без гражданства заключается до окончания периода мобилизации, отмены (прекращения действия) военного положения и (или) истечения военного времени.

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