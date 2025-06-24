https://ria.ru/20250624/gosduma-2025104934.html
Госдума приняла закон о RuStore на устройствах Apple
Госдума приняла закон о RuStore на устройствах Apple - РИА Новости, 24.06.2025
Госдума приняла закон о RuStore на устройствах Apple
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который запретит Apple препятствовать установке на ее гаджеты единого российского магазина приложений RuStore. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:55:00+03:00
2025-06-24T14:55:00+03:00
2025-06-24T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который запретит Apple препятствовать установке на ее гаджеты единого российского магазина приложений RuStore. Документ уточняет условия распространения программ, используемых потребителями на отдельных видах технически сложных товаров, в том числе для того, чтобы Apple открыла возможность устанавливать RuStore на свои смартфоны и планшеты. Закон запрещает с 1 сентября 2025 года устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования приложений российских разработчиков и единого магазина приложений. Продаваемые в России технически сложные товары с предварительно установленными программами (к ним, в частности, относятся смартфоны и планшеты) должны будут обеспечивать возможность установки и обновления таких приложений, а также осуществления платежей при их установке и использовании с применением единого магазина приложений. Для этого вводится запрет на ограничение установки и обновления программ из сторонних источников, блокировку функциональности устройств при использовании альтернативного программного обеспечения, навязывание ценовой политики разработчикам и ограничение способов оплаты в приложениях. Данные изменения вносятся в целях пресечения антиконкурентных практик со стороны зарубежных платформ, прежде всего Apple и Google, которые ограничивают доступ к отечественным сервисам, включая критически важные банковские приложения, поясняется на сайте комитета Госдумы по промышленности и торговле. Сейчас единый магазин приложений RuStore доступен для установки и использования на всех устройствах с операционной системой Android. Однако, согласно пояснительной записке, "отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками" ограничивают возможность установки приложений из независимых источников, а также их доступ к отдельным функциям устройств или операционной системы. Причем эти ограничения касаются и возможности осуществления платежей пользователями таких приложений. Поэтому предлагается сделать так, чтобы на устройствах, которые продаются в России, была возможность установить российский магазин приложений RuStore и через него приобретать и устанавливать приложения российских разработчиков. "Если вы покупаете телефон или планшет, в нем обычно уже установлены некоторые приложения. Новый закон… направлен на то, чтобы никто не мог ограничить работу этих приложений или помешать вам ставить другие через российский магазин RuStore", - пояснил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Причем это касается не только самих приложений, но и того, как они обновляются, как взаимодействуют с пользователем, какие настройки доступны и какие способы оплаты разрешены, подчеркнул он. "Если устройство каким-то образом блокирует работу приложений, установленных через RuStore, или мешает их нормальному использованию, это будет признано недостатком товара. То есть вы сможете потребовать замену, ремонт или возврат денег", - отметил он. Таким образом, закон устраняет скрытые барьеры, которые могут ставить зарубежные производители, чтобы ограничить работу российских сервисов, резюмировал он.
https://ria.ru/20250618/apple-2023503309.html
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технологии, россия, алексей говырин, apple, госдума рф, google, общество
Технологии, Россия, Алексей Говырин, Apple, Госдума РФ, Google, Общество
Госдума приняла закон о RuStore на устройствах Apple
Госдума запретила Apple препятствовать установке RuStore на свои гаджеты
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который запретит Apple препятствовать установке на ее гаджеты единого российского магазина приложений RuStore.
Документ уточняет условия распространения программ, используемых потребителями на отдельных видах технически сложных товаров, в том числе для того, чтобы Apple
открыла возможность устанавливать RuStore на свои смартфоны и планшеты. Закон запрещает с 1 сентября 2025 года устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования приложений российских разработчиков и единого магазина приложений.
Продаваемые в России
технически сложные товары с предварительно установленными программами (к ним, в частности, относятся смартфоны и планшеты) должны будут обеспечивать возможность установки и обновления таких приложений, а также осуществления платежей при их установке и использовании с применением единого магазина приложений.
Для этого вводится запрет на ограничение установки и обновления программ из сторонних источников, блокировку функциональности устройств при использовании альтернативного программного обеспечения, навязывание ценовой политики разработчикам и ограничение способов оплаты в приложениях.
Данные изменения вносятся в целях пресечения антиконкурентных практик со стороны зарубежных платформ, прежде всего Apple и Google
, которые ограничивают доступ к отечественным сервисам, включая критически важные банковские приложения, поясняется на сайте комитета Госдумы
по промышленности и торговле.
Сейчас единый магазин приложений RuStore доступен для установки и использования на всех устройствах с операционной системой Android. Однако, согласно пояснительной записке, "отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками" ограничивают возможность установки приложений из независимых источников, а также их доступ к отдельным функциям устройств или операционной системы. Причем эти ограничения касаются и возможности осуществления платежей пользователями таких приложений.
Поэтому предлагается сделать так, чтобы на устройствах, которые продаются в России, была возможность установить российский магазин приложений RuStore и через него приобретать и устанавливать приложения российских разработчиков. "Если вы покупаете телефон или планшет, в нем обычно уже установлены некоторые приложения. Новый закон… направлен на то, чтобы никто не мог ограничить работу этих приложений или помешать вам ставить другие через российский магазин RuStore", - пояснил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин
.
Причем это касается не только самих приложений, но и того, как они обновляются, как взаимодействуют с пользователем, какие настройки доступны и какие способы оплаты разрешены, подчеркнул он. "Если устройство каким-то образом блокирует работу приложений, установленных через RuStore, или мешает их нормальному использованию, это будет признано недостатком товара. То есть вы сможете потребовать замену, ремонт или возврат денег", - отметил он. Таким образом, закон устраняет скрытые барьеры, которые могут ставить зарубежные производители, чтобы ограничить работу российских сервисов, резюмировал он.