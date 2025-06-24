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В Госдуме рассказали, какие льготы положены предпенсионерам в России - РИА Новости, 24.06.2025
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02:50 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/gosduma-2024986940.html
В Госдуме рассказали, какие льготы положены предпенсионерам в России
В Госдуме рассказали, какие льготы положены предпенсионерам в России - РИА Новости, 24.06.2025
В Госдуме рассказали, какие льготы положены предпенсионерам в России
Предпенсионеры в России могут получить пособие по безработице, льготы на оплату услуг ЖКХ, общественного транспорта, лекарств, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T02:50:00+03:00
2025-06-24T02:50:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Предпенсионеры в России могут получить пособие по безработице, льготы на оплату услуг ЖКХ, общественного транспорта, лекарств, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). Предпенсионный возраст в России начинается за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию. "Выплата пособия по безработице (для предпенсионера) производится в течение длительного срока: до 12 месяцев (и до 24 месяцев при длительном рабочем стаже). А если найти работу так и не удалось, предпенсионеру может быть назначена досрочная пенсия (на два года раньше). Помимо федеральных льгот, есть и региональные меры поддержки. Предпенсионеры могут иметь, например, льготы на оплату услуг ЖКХ, общественного транспорта, лекарств", - сказала Стенякина. Депутат добавила, что предпенсионерам положены налоговые льготы. Они освобождаются от налога на имущество на один объект каждого вида: квартиру, дом, гараж. Также не придется уплачивать земельный налог на участок площадью 6 соток.
https://ria.ru/20250620/predpensioner-2024076505.html
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общество, россия, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали, какие льготы положены предпенсионерам в России

Депутат Стенякина: предпенсионеры могут получить льготы на оплату услуг ЖКХ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Предпенсионеры в России могут получить пособие по безработице, льготы на оплату услуг ЖКХ, общественного транспорта, лекарств, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия").
Предпенсионный возраст в России начинается за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию.
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"Выплата пособия по безработице (для предпенсионера) производится в течение длительного срока: до 12 месяцев (и до 24 месяцев при длительном рабочем стаже). А если найти работу так и не удалось, предпенсионеру может быть назначена досрочная пенсия (на два года раньше). Помимо федеральных льгот, есть и региональные меры поддержки. Предпенсионеры могут иметь, например, льготы на оплату услуг ЖКХ, общественного транспорта, лекарств", - сказала Стенякина.
Депутат добавила, что предпенсионерам положены налоговые льготы. Они освобождаются от налога на имущество на один объект каждого вида: квартиру, дом, гараж. Также не придется уплачивать земельный налог на участок площадью 6 соток.
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