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В ГД предложили отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов - РИА Новости, 24.06.2025
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01:49 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/gosduma-2024983361.html
В ГД предложили отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов
В ГД предложили отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов - РИА Новости, 24.06.2025
В ГД предложили отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T01:49:00+03:00
2025-06-24T01:49:00+03:00
общество
россия
яна лантратова
госдума рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с предложением отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогических работников, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю целесообразным отменить установленную отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогических работников - предоставление права выхода на пенсию по выслуге лет при достижении 25 лет педагогического стажа при наличии высшей квалификационной категории", - говорится в письме. Кроме того, предлагается рассмотреть возможность введения механизма сокращения минимального объема стажа (например, на два года) для педагогов, имеющих особые достижения и значительный вклад в образовательную систему России. Такой подход, по мнению автора, позволит не только поощрять высококвалифицированных специалистов за их профессиональные заслуги, но и станет дополнительным стимулом для повышения качества образования и развития педагогической компетенции. В документе Лантратова подчеркнула, что ожидаемыми результатами отмены отсрочки выхода на пенсию для педагогов станет соответствующее стратегическим национальным приоритетам повышение социальной значимости их труда благодаря введению дополнительных социальных мер поддержки, что позволит создать более комфортные условия для продолжения профессиональной деятельности. По мнению депутата, это, в свою очередь, положительно отразится на качестве образовательного процесса, поскольку сохранение работоспособности и мотивации педагогов напрямую влияет на эффективность обучения и воспитания учащихся. Кроме того, Лантратова полагает, что данная мера будет способствовать стимулированию профессионального роста и повышению квалификации педагогических работников, создавая дополнительные стимулы для их профессионального развития.
https://rsport.ria.ru/20250624/gosduma-2024981094.html
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общество, россия, яна лантратова, госдума рф
Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ
В ГД предложили отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов

Лантратова предложила отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с предложением отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогических работников, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю целесообразным отменить установленную отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогических работников - предоставление права выхода на пенсию по выслуге лет при достижении 25 лет педагогического стажа при наличии высшей квалификационной категории", - говорится в письме.
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Кроме того, предлагается рассмотреть возможность введения механизма сокращения минимального объема стажа (например, на два года) для педагогов, имеющих особые достижения и значительный вклад в образовательную систему России.
Такой подход, по мнению автора, позволит не только поощрять высококвалифицированных специалистов за их профессиональные заслуги, но и станет дополнительным стимулом для повышения качества образования и развития педагогической компетенции.
В документе Лантратова подчеркнула, что ожидаемыми результатами отмены отсрочки выхода на пенсию для педагогов станет соответствующее стратегическим национальным приоритетам повышение социальной значимости их труда благодаря введению дополнительных социальных мер поддержки, что позволит создать более комфортные условия для продолжения профессиональной деятельности.
По мнению депутата, это, в свою очередь, положительно отразится на качестве образовательного процесса, поскольку сохранение работоспособности и мотивации педагогов напрямую влияет на эффективность обучения и воспитания учащихся.
Кроме того, Лантратова полагает, что данная мера будет способствовать стимулированию профессионального роста и повышению квалификации педагогических работников, создавая дополнительные стимулы для их профессионального развития.
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ОбществоРоссияЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
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