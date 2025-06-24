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Глава Академии наук Чечни признался в любви к русскому языку - РИА Новости, 24.06.2025
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Культура
 
18:09 24.06.2025 (обновлено: 18:21 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/glava-2025163528.html
Глава Академии наук Чечни признался в любви к русскому языку
Глава Академии наук Чечни признался в любви к русскому языку - РИА Новости, 24.06.2025
Глава Академии наук Чечни признался в любви к русскому языку
Президент Академии наук Чечни Джамбулат Умаров заявил о любви чеченского народа к русскому языку и выразил ее стихами Сергея Есенина, передает корреспондент РИА РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:09:00+03:00
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культура
грозный
петроград
джамбулат умаров
сергей есенин
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ГРОЗНЫЙ, 24 июн - РИА Новости. Президент Академии наук Чечни Джамбулат Умаров заявил о любви чеченского народа к русскому языку и выразил ее стихами Сергея Есенина, передает корреспондент РИА Новости. В Грозном 23-24 июня проходит Всероссийский форум с международным участием "Россия – дом народов". Умаров принял участие в пленарном заседании на тему интеграции исторического наследия и традиционных ценностей для формирования общероссийской гражданской идентичности. "Исходя из своей любви... и всего чеченского народа к русскому языку, к русской культуре, - с вашего позволения, проявлю эту любовь стихами... Это стихотворение на великолепном старом, таком сочном русском языке написал в своем сборнике "Радуница" Сергей Александрович Есенин", – сказал Умаров, предваряя свое выступление на форуме. Речь идет о первом прижизненном сборнике поэта, включившем 33 его стихотворения. Первые экземпляры сборника вышли в Петрограде в начале 1916 года, когда поэту было всего 20 полных лет. Умаров прочел перед аудиторией одно из известнейших произведений Есенина, которое начинается словами "Гой ты, Русь, моя родная". Президент чеченской Академии наук рассказывал его наизусть и с упоением. "Если крикнет рать святая: "Кинь ты Русь, живи в раю!" Я скажу: "Не надо рая, дайте родину мою", - продекламировал он.
https://ria.ru/20250619/bouz-2023875312.html
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Глава Академии наук Чечни Умаров о любви чеченского народа к русскому языку
Глава Академии наук Чечни Джамбулат Умаров заявил о любви чеченского народа к русскому языку и выразил ее стихами Сергея Есенина, передает корреспондент РИА Новости. Умаров прочел одно из известнейших произведений Есенина, которое начинается словами "Гой ты, Русь, моя родная". "Если крикнет рать святая: "Кинь ты Русь, живи в раю!" Я скажу: "Не надо рая, дайте родину мою", - продекламировал он. Подписаться.
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грозный, петроград, джамбулат умаров, сергей есенин
Культура, Грозный, Петроград, Джамбулат Умаров, Сергей Есенин
Глава Академии наук Чечни признался в любви к русскому языку

Умаров признался в любви чеченского народа к русскому языку стихами Есенина

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ГРОЗНЫЙ, 24 июн - РИА Новости. Президент Академии наук Чечни Джамбулат Умаров заявил о любви чеченского народа к русскому языку и выразил ее стихами Сергея Есенина, передает корреспондент РИА Новости.
В Грозном 23-24 июня проходит Всероссийский форум с международным участием "Россия – дом народов". Умаров принял участие в пленарном заседании на тему интеграции исторического наследия и традиционных ценностей для формирования общероссийской гражданской идентичности.
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"Исходя из своей любви... и всего чеченского народа к русскому языку, к русской культуре, - с вашего позволения, проявлю эту любовь стихами... Это стихотворение на великолепном старом, таком сочном русском языке написал в своем сборнике "Радуница" Сергей Александрович Есенин", – сказал Умаров, предваряя свое выступление на форуме.
Речь идет о первом прижизненном сборнике поэта, включившем 33 его стихотворения. Первые экземпляры сборника вышли в Петрограде в начале 1916 года, когда поэту было всего 20 полных лет.
Умаров прочел перед аудиторией одно из известнейших произведений Есенина, которое начинается словами "Гой ты, Русь, моя родная". Президент чеченской Академии наук рассказывал его наизусть и с упоением. "Если крикнет рать святая: "Кинь ты Русь, живи в раю!" Я скажу: "Не надо рая, дайте родину мою", - продекламировал он.
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КультураГрозныйПетроградДжамбулат УмаровСергей Есенин
 
 
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