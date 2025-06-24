Кандидат НАТО поддержал продолжение военной помощи Киеву
Генерал Гринкевич поддержал дальнейшее выделение военной помощи Украине от США
© AP Photo / Jacquelyn MartinАлексус Гринкевич
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Алексус Гринкевич. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Кандидат на пост главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО, генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил, что поддерживает дальнейшее выделение военной помощи Украине со стороны США.
"Украинцы проделали невероятную работу по защите своей страны, заставляя Россию добиваться лишь незначительных успехов огромной ценой. Мы должны продолжать усилия, которые позволили им добиться таких результатов", - сказал Гринкевич, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената США.
Таким образом американский военачальник ответил на вопрос, считает ли он целесообразным дальнейшее выделение помощи военного характера киевскому режиму.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.