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ГД приняла в первом чтении проект о минимальной длине гражданского оружия - РИА Новости, 24.06.2025
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17:20 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/gd-2025144724.html
ГД приняла в первом чтении проект о минимальной длине гражданского оружия
ГД приняла в первом чтении проект о минимальной длине гражданского оружия - РИА Новости, 24.06.2025
ГД приняла в первом чтении проект о минимальной длине гражданского оружия
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, корректирующий требования к минимальной длине гражданского и служебного оружия. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:20:00+03:00
2025-06-24T17:20:00+03:00
общество
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, корректирующий требования к минимальной длине гражданского и служебного оружия. Проектом предлагается установить требования к незапрещенному в обороте гражданскому и служебному длинноствольному оружию в общем виде: длина цельного ствола - не менее 300 миллиметров и общая длина (минимальная, с учетом различных конструктивных особенностей, необходимая для производства выстрела) - не менее 700 миллиметров. В пояснительной записке отмечается, что сокращение предъявляемых требований по общей длине оружия или конструкции, при которой не теряется возможность производства выстрела, до 700 миллиметров не создает каких-либо общественно опасных рисков и не наделяет данные изделия свойствами скрытого ношения. Также проектом предлагается исключить электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению, а также старинное (антикварное) оружие из перечня видов оружия, в отношении которых требуется проводить исследования МВД России в целях определений соответствия криминалистическим требованиям перед процедурой обязательного подтверждения соответствия. Более того, предлагается предусмотреть, что привлечение лица к ответственности за несвоевременную уплату административного штрафа (часть 1 ст. 20.25 КоАП) не является основанием для отказа в выдаче лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия либо аннулирования ранее выданных разрешений на его хранение.
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общество, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Госдума РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
ГД приняла в первом чтении проект о минимальной длине гражданского оружия

ГД приняла в I чтении поправки к требованиям к длине служебного оружия

© Фото : Концерн "Калашников"Демонстрационная стрельба из гладкоствольного самозарядного карабина Сайга-12
Демонстрационная стрельба из гладкоствольного самозарядного карабина Сайга-12 - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Концерн "Калашников"
Демонстрационная стрельба из гладкоствольного самозарядного карабина Сайга-12 . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, корректирующий требования к минимальной длине гражданского и служебного оружия.
Проектом предлагается установить требования к незапрещенному в обороте гражданскому и служебному длинноствольному оружию в общем виде: длина цельного ствола - не менее 300 миллиметров и общая длина (минимальная, с учетом различных конструктивных особенностей, необходимая для производства выстрела) - не менее 700 миллиметров.
В пояснительной записке отмечается, что сокращение предъявляемых требований по общей длине оружия или конструкции, при которой не теряется возможность производства выстрела, до 700 миллиметров не создает каких-либо общественно опасных рисков и не наделяет данные изделия свойствами скрытого ношения.
Также проектом предлагается исключить электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению, а также старинное (антикварное) оружие из перечня видов оружия, в отношении которых требуется проводить исследования МВД России в целях определений соответствия криминалистическим требованиям перед процедурой обязательного подтверждения соответствия.
Более того, предлагается предусмотреть, что привлечение лица к ответственности за несвоевременную уплату административного штрафа (часть 1 ст. 20.25 КоАП) не является основанием для отказа в выдаче лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия либо аннулирования ранее выданных разрешений на его хранение.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Белгородской области задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия
25 марта, 14:35
 
ОбществоГосдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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