https://ria.ru/20250624/gd-2025144724.html
ГД приняла в первом чтении проект о минимальной длине гражданского оружия
ГД приняла в первом чтении проект о минимальной длине гражданского оружия - РИА Новости, 24.06.2025
ГД приняла в первом чтении проект о минимальной длине гражданского оружия
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, корректирующий требования к минимальной длине гражданского и служебного оружия. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:20:00+03:00
2025-06-24T17:20:00+03:00
2025-06-24T17:20:00+03:00
общество
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/126998/48/1269984892_0:141:2000:1266_1920x0_80_0_0_8d5c72c192fda99152ad76c828558ea7.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, корректирующий требования к минимальной длине гражданского и служебного оружия. Проектом предлагается установить требования к незапрещенному в обороте гражданскому и служебному длинноствольному оружию в общем виде: длина цельного ствола - не менее 300 миллиметров и общая длина (минимальная, с учетом различных конструктивных особенностей, необходимая для производства выстрела) - не менее 700 миллиметров. В пояснительной записке отмечается, что сокращение предъявляемых требований по общей длине оружия или конструкции, при которой не теряется возможность производства выстрела, до 700 миллиметров не создает каких-либо общественно опасных рисков и не наделяет данные изделия свойствами скрытого ношения. Также проектом предлагается исключить электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению, а также старинное (антикварное) оружие из перечня видов оружия, в отношении которых требуется проводить исследования МВД России в целях определений соответствия криминалистическим требованиям перед процедурой обязательного подтверждения соответствия. Более того, предлагается предусмотреть, что привлечение лица к ответственности за несвоевременную уплату административного штрафа (часть 1 ст. 20.25 КоАП) не является основанием для отказа в выдаче лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия либо аннулирования ранее выданных разрешений на его хранение.
https://ria.ru/20250325/mvd-2007194033.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/126998/48/1269984892_82:0:1859:1333_1920x0_80_0_0_eb2036ce3691200e67cc8551e151d16a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Госдума РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
ГД приняла в первом чтении проект о минимальной длине гражданского оружия
ГД приняла в I чтении поправки к требованиям к длине служебного оружия
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, корректирующий требования к минимальной длине гражданского и служебного оружия.
Проектом предлагается установить требования к незапрещенному в обороте гражданскому и служебному длинноствольному оружию в общем виде: длина цельного ствола - не менее 300 миллиметров и общая длина (минимальная, с учетом различных конструктивных особенностей, необходимая для производства выстрела) - не менее 700 миллиметров.
В пояснительной записке отмечается, что сокращение предъявляемых требований по общей длине оружия или конструкции, при которой не теряется возможность производства выстрела, до 700 миллиметров не создает каких-либо общественно опасных рисков и не наделяет данные изделия свойствами скрытого ношения.
Также проектом предлагается исключить электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению, а также старинное (антикварное) оружие из перечня видов оружия, в отношении которых требуется проводить исследования МВД России
в целях определений соответствия криминалистическим требованиям перед процедурой обязательного подтверждения соответствия.
Более того, предлагается предусмотреть, что привлечение лица к ответственности за несвоевременную уплату административного штрафа (часть 1 ст. 20.25 КоАП) не является основанием для отказа в выдаче лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия либо аннулирования ранее выданных разрешений на его хранение.