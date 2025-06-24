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Задержанные в Бердянске диверсанты признались в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 24.06.2025
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09:59 24.06.2025 (обновлено: 10:14 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/fsb-2025016248.html
Задержанные в Бердянске диверсанты признались в сотрудничестве с СБУ
Задержанные в Бердянске диверсанты признались в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 24.06.2025
Задержанные в Бердянске диверсанты признались в сотрудничестве с СБУ
Задержанные в Запорожской области признались, что готовили врыв на газораспределительной станции в сотрудничестве с СБУ, следует из видеоролика, опубликованного РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:59:00+03:00
2025-06-24T10:14:00+03:00
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
запорожская область
россия
бердянск
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Задержанные в Запорожской области признались, что готовили врыв на газораспределительной станции в сотрудничестве с СБУ, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России.Ранее ФСБ сообщила о задержании на территории Запорожской области задержаны троих граждан России, причастных к подготовке диверсии. Они были задержаны при попытке подрыва объекта газораспределительной сети."По звонку знакомого было предложено оказать содействие украинским службам. Надо было перенести и хранить некоторые вещества взрывчатые и принять участие в подрыве газораспределительной станции", - сказала одна из задержанных."Сотрудничали с сотрудником СБУ, который в теме находится, имя его Максим. Деятельность заключалась в том, чтобы поднимать схроны. Он присылал объекты, которые нужно уничтожить, взорвать. Ну и собрать взрывное устройство для этого", - добавил её подельник."Предложили. Так как дома один, никому не нужен, вроде кому-то нужен, ничего страшного, маленькое задание, такое в лёгкой форме. Что там найдёте, УАЗик, мне фотографию пришлёте, что-то надо где-нибудь взорвать", - рассказал третий задержанный о своих мотивах и сути сотрудничества с украинскими спецслужбами.При этом уверенность в том, что подобными подрывами можно внести беспорядок в работу города или нанесли "ущерб ощутимый стране", он назвал самой большой глупостью."Я вообще к людям адекватным обращаюсь, хотел бы им посоветовать не повторять моих ошибок и не делать вот таких вот глупостей. Я по образованию учитель. Всю жизнь рыбалкой занимался. Занимайтесь тем, чему вы учились. Никакого толка, тем более пользы Украине вы не принесёте однозначно. Ощутимого вреда России тоже не принесёте однозначно. А вот навредить себе, исковеркать жизнь - я вам живой пример", - добавил задержанный.
https://ria.ru/20250623/zhitelnitsa-2024803482.html
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Признание задержанных в Бердянске диверсантов
Задержанные в Бердянске диверсанты признались, что готовили взрыв на газораспределительной станции в сотрудничестве с СБУ. Видео публикует ФСБ.
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служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), запорожская область, россия, бердянск, безопасность
Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Запорожская область, Россия, Бердянск, Безопасность
Задержанные в Бердянске диверсанты признались в сотрудничестве с СБУ

ФСБ: задержанные в Бердянске диверсанты признались в сотрудничестве с СБУ

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Задержанные в Запорожской области признались, что готовили врыв на газораспределительной станции в сотрудничестве с СБУ, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России.
Ранее ФСБ сообщила о задержании на территории Запорожской области задержаны троих граждан России, причастных к подготовке диверсии. Они были задержаны при попытке подрыва объекта газораспределительной сети.
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"По звонку знакомого было предложено оказать содействие украинским службам. Надо было перенести и хранить некоторые вещества взрывчатые и принять участие в подрыве газораспределительной станции", - сказала одна из задержанных.
"Сотрудничали с сотрудником СБУ, который в теме находится, имя его Максим. Деятельность заключалась в том, чтобы поднимать схроны. Он присылал объекты, которые нужно уничтожить, взорвать. Ну и собрать взрывное устройство для этого", - добавил её подельник.
"Предложили. Так как дома один, никому не нужен, вроде кому-то нужен, ничего страшного, маленькое задание, такое в лёгкой форме. Что там найдёте, УАЗик, мне фотографию пришлёте, что-то надо где-нибудь взорвать", - рассказал третий задержанный о своих мотивах и сути сотрудничества с украинскими спецслужбами.
При этом уверенность в том, что подобными подрывами можно внести беспорядок в работу города или нанесли "ущерб ощутимый стране", он назвал самой большой глупостью.
"Я вообще к людям адекватным обращаюсь, хотел бы им посоветовать не повторять моих ошибок и не делать вот таких вот глупостей. Я по образованию учитель. Всю жизнь рыбалкой занимался. Занимайтесь тем, чему вы учились. Никакого толка, тем более пользы Украине вы не принесёте однозначно. Ощутимого вреда России тоже не принесёте однозначно. А вот навредить себе, исковеркать жизнь - я вам живой пример", - добавил задержанный.
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