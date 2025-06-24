https://ria.ru/20250624/fsb-2025014284.html

ФСБ задержала диверсантов, планировавших подрыв газопровода в Бердянске

ФСБ задержала диверсантов, планировавших подрыв газопровода в Бердянске - РИА Новости, 24.06.2025

ФСБ задержала диверсантов, планировавших подрыв газопровода в Бердянске

В Бердянске задержали террористов, готовивших взрыв на газораспределительной станции, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T09:47:00+03:00

2025-06-24T09:47:00+03:00

2025-06-24T11:30:00+03:00

россия

запорожская область

бердянск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Бердянске задержали террористов, готовивших взрыв на газораспределительной станции, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "На территории Запорожской области задержаны трое граждан России, причастных к подготовке диверсии на объекте жизнеобеспечения региона, незаконному приобретению, хранению и ношению взрывчатых веществ и взрывных устройств", — говорится в релизе.Злоумышленников взяли с поличным, когда они пытались подорвать газораспределительную станцию. На допросе те признались, что действовали по заданию СБУ.На месте преступления и дома у них силовики обнаружили самодельную бомбу и компоненты для ее изготовления. Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и о незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы ведут в Сети активную работу по вербовке россиян и, пользуясь доверчивостью жертв, принуждают их совершать тяжкие и особо тяжкие преступления.

https://ria.ru/20250620/krym-2024120031.html

https://ria.ru/20250609/moskva-2021751146.html

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Признание задержанных в Бердянске диверсантов Задержанные в Бердянске диверсанты признались, что готовили взрыв на газораспределительной станции в сотрудничестве с СБУ. Видео публикует ФСБ. 2025-06-24T09:47 true PT3M43S

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россия, запорожская область, бердянск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность