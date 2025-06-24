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ФСБ задержала диверсантов, планировавших подрыв газопровода в Бердянске - РИА Новости, 24.06.2025
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09:47 24.06.2025 (обновлено: 11:30 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/fsb-2025014284.html
ФСБ задержала диверсантов, планировавших подрыв газопровода в Бердянске
ФСБ задержала диверсантов, планировавших подрыв газопровода в Бердянске - РИА Новости, 24.06.2025
ФСБ задержала диверсантов, планировавших подрыв газопровода в Бердянске
В Бердянске задержали террористов, готовивших взрыв на газораспределительной станции, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:47:00+03:00
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россия
запорожская область
бердянск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Бердянске задержали террористов, готовивших взрыв на газораспределительной станции, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "На территории Запорожской области задержаны трое граждан России, причастных к подготовке диверсии на объекте жизнеобеспечения региона, незаконному приобретению, хранению и ношению взрывчатых веществ и взрывных устройств", — говорится в релизе.Злоумышленников взяли с поличным, когда они пытались подорвать газораспределительную станцию. На допросе те признались, что действовали по заданию СБУ.На месте преступления и дома у них силовики обнаружили самодельную бомбу и компоненты для ее изготовления. Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и о незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы ведут в Сети активную работу по вербовке россиян и, пользуясь доверчивостью жертв, принуждают их совершать тяжкие и особо тяжкие преступления.
https://ria.ru/20250620/krym-2024120031.html
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россия
запорожская область
бердянск
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Признание задержанных в Бердянске диверсантов
Задержанные в Бердянске диверсанты признались, что готовили взрыв на газораспределительной станции в сотрудничестве с СБУ. Видео публикует ФСБ.
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россия, запорожская область, бердянск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Запорожская область, Бердянск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ задержала диверсантов, планировавших подрыв газопровода в Бердянске

ФСБ задержала троих диверсантов, планировавших подрыв газопровода в Бердянске

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Бердянске задержали террористов, готовивших взрыв на газораспределительной станции, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"На территории Запорожской области задержаны трое граждан России, причастных к подготовке диверсии на объекте жизнеобеспечения региона, незаконному приобретению, хранению и ношению взрывчатых веществ и взрывных устройств", — говорится в релизе.
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Злоумышленников взяли с поличным, когда они пытались подорвать газораспределительную станцию. На допросе те признались, что действовали по заданию СБУ.
На месте преступления и дома у них силовики обнаружили самодельную бомбу и компоненты для ее изготовления.
Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и о незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы ведут в Сети активную работу по вербовке россиян и, пользуясь доверчивостью жертв, принуждают их совершать тяжкие и особо тяжкие преступления.
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РоссияЗапорожская областьБердянскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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