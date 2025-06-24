https://ria.ru/20250624/fp-2025170870.html
В Дамаске прогремел сильный взрыв, пишет FP
В Дамаске прогремел сильный взрыв, пишет FP - РИА Новости, 24.06.2025
В Дамаске прогремел сильный взрыв, пишет FP
Сильный взрыв раздался в столице Сирии Дамаске, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:24:00+03:00
2025-06-24T18:24:00+03:00
2025-06-24T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сильный взрыв раздался в столице Сирии Дамаске, передает агентство Франс Пресс."Громкий взрыв прозвучал в Дамаске", - пишет агентство.В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на корреспондентов и очевидцев передает, что после взрыва на западных окраинах города виден дым. О причинах взрыва пока не сообщается.
https://ria.ru/20250623/sana-2024933397.html
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в мире, дамаск (город), сирия
В мире, Дамаск (город), Сирия
В Дамаске прогремел сильный взрыв, пишет FP
FP: в Дамаске прогремел сильный взрыв