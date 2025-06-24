https://ria.ru/20250624/flag-2025206008.html
СМИ раскрыли, что произошло на родине Зеленского
СМИ раскрыли, что произошло на родине Зеленского - РИА Новости, 24.06.2025
СМИ раскрыли, что произошло на родине Зеленского
В Кривом Роге, откуда родом Владимир Зеленский, ветер сорвал флаг Украины с самого высокого флагштока в городе, сообщает "Политика Страны". РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T20:59:00+03:00
2025-06-24T20:59:00+03:00
2025-06-24T21:00:00+03:00
в мире
кривой рог
украина
гаага
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Кривом Роге, откуда родом Владимир Зеленский, ветер сорвал флаг Украины с самого высокого флагштока в городе, сообщает "Политика Страны".На опубликованных изданием кадрах видно, как полотно срывается резким порывом ветра и "плывет" над городом.Примечательно, что данный инцидент произошел в день проведения саммита НАТО в Гааге, на котором газета The Guardian ранее пророчила Украине провал, а Кривой Рог — родной город Зеленского.Саммит в Гааге может стать самым "неукраинским" за последние годы из-за позиции главы Белого дома. Главу киевского режима Зеленского не позвали ни на одно из важных заседаний, не будет проведен и Совет НАТО-Украина на высшем уровне. Кроме того, СМИ сообщали, что Киев будет очень скромно упомянут в итоговом заявлении встречи в верхах.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025198416.html
https://ria.ru/20250624/sammit-2025174226.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Флаг Украины, сорванный ветром в Кривом Роге
Флаг Украины сорвало ветром с самого высокого флагштока в Кривом Роге, сообщают местные СМИ.
2025-06-24T20:59
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кривой рог, украина, гаага, владимир зеленский, нато
В мире, Кривой Рог, Украина, Гаага, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ раскрыли, что произошло на родине Зеленского
На родине Зеленского в день его выступления в Гааге сорвало флаг Украины