https://ria.ru/20250624/flag-2025206008.html

СМИ раскрыли, что произошло на родине Зеленского

СМИ раскрыли, что произошло на родине Зеленского - РИА Новости, 24.06.2025

СМИ раскрыли, что произошло на родине Зеленского

В Кривом Роге, откуда родом Владимир Зеленский, ветер сорвал флаг Украины с самого высокого флагштока в городе, сообщает "Политика Страны". РИА Новости, 24.06.2025

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в мире

кривой рог

украина

гаага

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Кривом Роге, откуда родом Владимир Зеленский, ветер сорвал флаг Украины с самого высокого флагштока в городе, сообщает "Политика Страны".На опубликованных изданием кадрах видно, как полотно срывается резким порывом ветра и "плывет" над городом.Примечательно, что данный инцидент произошел в день проведения саммита НАТО в Гааге, на котором газета The Guardian ранее пророчила Украине провал, а Кривой Рог — родной город Зеленского.Саммит в Гааге может стать самым "неукраинским" за последние годы из-за позиции главы Белого дома. Главу киевского режима Зеленского не позвали ни на одно из важных заседаний, не будет проведен и Совет НАТО-Украина на высшем уровне. Кроме того, СМИ сообщали, что Киев будет очень скромно упомянут в итоговом заявлении встречи в верхах.

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025198416.html

https://ria.ru/20250624/sammit-2025174226.html

кривой рог

украина

гаага

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Флаг Украины, сорванный ветром в Кривом Роге Флаг Украины сорвало ветром с самого высокого флагштока в Кривом Роге, сообщают местные СМИ. 2025-06-24T20:59 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кривой рог, украина, гаага, владимир зеленский, нато