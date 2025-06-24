Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что произошло на родине Зеленского - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 24.06.2025 (обновлено: 21:00 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/flag-2025206008.html
СМИ раскрыли, что произошло на родине Зеленского
СМИ раскрыли, что произошло на родине Зеленского - РИА Новости, 24.06.2025
СМИ раскрыли, что произошло на родине Зеленского
В Кривом Роге, откуда родом Владимир Зеленский, ветер сорвал флаг Украины с самого высокого флагштока в городе, сообщает "Политика Страны". РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T20:59:00+03:00
2025-06-24T21:00:00+03:00
в мире
кривой рог
украина
гаага
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025202759_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6bff95c3e05635f50973166bd5abb56d.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Кривом Роге, откуда родом Владимир Зеленский, ветер сорвал флаг Украины с самого высокого флагштока в городе, сообщает "Политика Страны".На опубликованных изданием кадрах видно, как полотно срывается резким порывом ветра и "плывет" над городом.Примечательно, что данный инцидент произошел в день проведения саммита НАТО в Гааге, на котором газета The Guardian ранее пророчила Украине провал, а Кривой Рог — родной город Зеленского.Саммит в Гааге может стать самым "неукраинским" за последние годы из-за позиции главы Белого дома. Главу киевского режима Зеленского не позвали ни на одно из важных заседаний, не будет проведен и Совет НАТО-Украина на высшем уровне. Кроме того, СМИ сообщали, что Киев будет очень скромно упомянут в итоговом заявлении встречи в верхах.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025198416.html
https://ria.ru/20250624/sammit-2025174226.html
кривой рог
украина
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Флаг Украины, сорванный ветром в Кривом Роге
Флаг Украины сорвало ветром с самого высокого флагштока в Кривом Роге, сообщают местные СМИ.
2025-06-24T20:59
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025202759_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_2bef3fd40bd342a33a1b10133a3105e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кривой рог, украина, гаага, владимир зеленский, нато
В мире, Кривой Рог, Украина, Гаага, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ раскрыли, что произошло на родине Зеленского

На родине Зеленского в день его выступления в Гааге сорвало флаг Украины

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Кривом Роге, откуда родом Владимир Зеленский, ветер сорвал флаг Украины с самого высокого флагштока в городе, сообщает "Политика Страны".
На опубликованных изданием кадрах видно, как полотно срывается резким порывом ветра и "плывет" над городом.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
"Он требует!" Во Франции разозлились на Зеленского
Вчера, 20:06
Примечательно, что данный инцидент произошел в день проведения саммита НАТО в Гааге, на котором газета The Guardian ранее пророчила Украине провал, а Кривой Рог — родной город Зеленского.
Саммит в Гааге может стать самым "неукраинским" за последние годы из-за позиции главы Белого дома. Главу киевского режима Зеленского не позвали ни на одно из важных заседаний, не будет проведен и Совет НАТО-Украина на высшем уровне. Кроме того, СМИ сообщали, что Киев будет очень скромно упомянут в итоговом заявлении встречи в верхах.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
СМИ раскрыли, что ждет Украину на саммите НАТО
Вчера, 18:40
 
В миреКривой РогУкраинаГаагаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала