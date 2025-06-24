Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт рассказал, как сдержать противобункерную бомбу США - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/ekspert-2025129538.html
Военный эксперт рассказал, как сдержать противобункерную бомбу США
Военный эксперт рассказал, как сдержать противобункерную бомбу США - РИА Новости, 24.06.2025
Военный эксперт рассказал, как сдержать противобункерную бомбу США
Эффективным средством сдерживания американской противобункерной бомбы GBU-57, которую способен нести стратегический бомбардировщик B-2, являются зенитные... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:29:00+03:00
2025-06-24T16:29:00+03:00
технологии
иран
китай
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024592893_13:0:1835:1025_1920x0_80_0_0_eee41be48ae8be4748482f91f53c43d8.jpg
ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Эффективным средством сдерживания американской противобункерной бомбы GBU-57, которую способен нести стратегический бомбардировщик B-2, являются зенитные управляемые ракеты и зенитные орудия крупного калибра, рассказал РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Они применили противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, без которых Израиль не способен поразить самые глубокие подземные объекты, сообщил американский телеканал Fox News. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Тегерана. Он заявил, что Иран должен согласиться "закончить эту войну" либо его ждут куда более серьезные последствия. По словам эксперта, в настоящее время GBU-57 является крупнейшей в мире противобункерной бомбой, которую может сбросить только бомбардировщик B2, способный нести только две бомбы одновременно. "Чтобы справиться с таким оружием, первый способ заключается в уничтожении самолета, но это сложно для таких стран, как Иран или Северная Корея. В конце концов, B2 - самолет-невидимка, а система ПВО небольших стран, как правило, не имеет возможности противостоять скрытности", - сказал Лань Шуньчжэн. У крупных держав, таких как Китай и Россия, по словам эксперта, возможности противовоздушной обороны и борьбы со скрытностью несопоставимы с возможностями малых стран. "Бомба GBU-57 имеет особенность, ее нужно сбрасывать с высоты, то есть она должна находиться над целью, для этого необходимо иметь абсолютное превосходство в воздухе. У таких стран, как Китай и Россия, больше контрмер", - сказал он. "В дополнение к зенитным ракетам крупнокалиберные зенитные орудия также могут быть хорошим средством сдерживания для таких бомбардировщиков, как B2. Поскольку цель большая, попадание по ней произведет разрушительный эффект", - добавил Лань Шуньчжэн. При этом эксперт скептические отнесся к идее использовать лазерное оружие для борьбы с GBU-57. Эксперт также отметил, что совершенствуются и профилактические меры, не только в плане увеличения глубины бункеров, но и в плане использования более прочных материалов, высокопрочного цемента, железобетона или лучших технологий строительства. GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator - самая крупная в мире противобункерная бомба. Она была создана в начале 2000-х годов, когда выяснилось, что мощности существующих боеприпасов недостаточно для поражения глубоко залегающих укрепленных объектов.
https://ria.ru/20250620/ssha-2024079604.html
иран
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024592893_201:0:1568:1025_1920x0_80_0_0_d421057b488cc56a78ce35ed8d06b6bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, иран, китай, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Технологии, Иран, Китай, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Военный эксперт рассказал, как сдержать противобункерную бомбу США

Военный эксперт Шуньчжэн: для сдерживания бомбы GBU-57 нужны зенитные ракеты

© USAFБомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© USAF
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Эффективным средством сдерживания американской противобункерной бомбы GBU-57, которую способен нести стратегический бомбардировщик B-2, являются зенитные управляемые ракеты и зенитные орудия крупного калибра, рассказал РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Они применили противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, без которых Израиль не способен поразить самые глубокие подземные объекты, сообщил американский телеканал Fox News. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Тегерана. Он заявил, что Иран должен согласиться "закончить эту войну" либо его ждут куда более серьезные последствия.
По словам эксперта, в настоящее время GBU-57 является крупнейшей в мире противобункерной бомбой, которую может сбросить только бомбардировщик B2, способный нести только две бомбы одновременно.
"Чтобы справиться с таким оружием, первый способ заключается в уничтожении самолета, но это сложно для таких стран, как Иран или Северная Корея. В конце концов, B2 - самолет-невидимка, а система ПВО небольших стран, как правило, не имеет возможности противостоять скрытности", - сказал Лань Шуньчжэн.
У крупных держав, таких как Китай и Россия, по словам эксперта, возможности противовоздушной обороны и борьбы со скрытностью несопоставимы с возможностями малых стран.
"Бомба GBU-57 имеет особенность, ее нужно сбрасывать с высоты, то есть она должна находиться над целью, для этого необходимо иметь абсолютное превосходство в воздухе. У таких стран, как Китай и Россия, больше контрмер", - сказал он.
"В дополнение к зенитным ракетам крупнокалиберные зенитные орудия также могут быть хорошим средством сдерживания для таких бомбардировщиков, как B2. Поскольку цель большая, попадание по ней произведет разрушительный эффект", - добавил Лань Шуньчжэн.
При этом эксперт скептические отнесся к идее использовать лазерное оружие для борьбы с GBU-57.
Эксперт также отметил, что совершенствуются и профилактические меры, не только в плане увеличения глубины бункеров, но и в плане использования более прочных материалов, высокопрочного цемента, железобетона или лучших технологий строительства.
GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator - самая крупная в мире противобункерная бомба. Она была создана в начале 2000-х годов, когда выяснилось, что мощности существующих боеприпасов недостаточно для поражения глубоко залегающих укрепленных объектов.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
США отрицают неэффективность противобункерных бомб, пишут СМИ
20 июня, 04:33
 
ТехнологииИранКитайВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала