https://ria.ru/20250624/ekspert-2025129538.html

Военный эксперт рассказал, как сдержать противобункерную бомбу США

Военный эксперт рассказал, как сдержать противобункерную бомбу США - РИА Новости, 24.06.2025

Военный эксперт рассказал, как сдержать противобункерную бомбу США

Эффективным средством сдерживания американской противобункерной бомбы GBU-57, которую способен нести стратегический бомбардировщик B-2, являются зенитные... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:29:00+03:00

2025-06-24T16:29:00+03:00

2025-06-24T16:29:00+03:00

технологии

иран

китай

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Эффективным средством сдерживания американской противобункерной бомбы GBU-57, которую способен нести стратегический бомбардировщик B-2, являются зенитные управляемые ракеты и зенитные орудия крупного калибра, рассказал РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Они применили противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, без которых Израиль не способен поразить самые глубокие подземные объекты, сообщил американский телеканал Fox News. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Тегерана. Он заявил, что Иран должен согласиться "закончить эту войну" либо его ждут куда более серьезные последствия. По словам эксперта, в настоящее время GBU-57 является крупнейшей в мире противобункерной бомбой, которую может сбросить только бомбардировщик B2, способный нести только две бомбы одновременно. "Чтобы справиться с таким оружием, первый способ заключается в уничтожении самолета, но это сложно для таких стран, как Иран или Северная Корея. В конце концов, B2 - самолет-невидимка, а система ПВО небольших стран, как правило, не имеет возможности противостоять скрытности", - сказал Лань Шуньчжэн. У крупных держав, таких как Китай и Россия, по словам эксперта, возможности противовоздушной обороны и борьбы со скрытностью несопоставимы с возможностями малых стран. "Бомба GBU-57 имеет особенность, ее нужно сбрасывать с высоты, то есть она должна находиться над целью, для этого необходимо иметь абсолютное превосходство в воздухе. У таких стран, как Китай и Россия, больше контрмер", - сказал он. "В дополнение к зенитным ракетам крупнокалиберные зенитные орудия также могут быть хорошим средством сдерживания для таких бомбардировщиков, как B2. Поскольку цель большая, попадание по ней произведет разрушительный эффект", - добавил Лань Шуньчжэн. При этом эксперт скептические отнесся к идее использовать лазерное оружие для борьбы с GBU-57. Эксперт также отметил, что совершенствуются и профилактические меры, не только в плане увеличения глубины бункеров, но и в плане использования более прочных материалов, высокопрочного цемента, железобетона или лучших технологий строительства. GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator - самая крупная в мире противобункерная бомба. Она была создана в начале 2000-х годов, когда выяснилось, что мощности существующих боеприпасов недостаточно для поражения глубоко залегающих укрепленных объектов.

https://ria.ru/20250620/ssha-2024079604.html

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технологии, иран, китай, война израиля и ирана: последние новости о конфликте