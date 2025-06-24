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Эксперт рассказал, почему Иран не закроет Ормузский пролив

Эксперт рассказал, почему Иран не закроет Ормузский пролив - РИА Новости, 24.06.2025

Эксперт рассказал, почему Иран не закроет Ормузский пролив

Иран не закроет Ормузский пролив, являющийся единственным способом транспортировки нефти из стран вокруг Персидского залива в остальной мир, так как это... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:11:00+03:00

2025-06-24T16:11:00+03:00

2025-06-24T16:11:00+03:00

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КАИР, 24 июн — РИА Новости. Иран не закроет Ормузский пролив, являющийся единственным способом транспортировки нефти из стран вокруг Персидского залива в остальной мир, так как это обернется нефтяной катастрофой и парализует финансовые потоки в регионе, поделился мнением с РИА Новости египетский эксперт в области экономики Мухаммед Анис. После атак США по ядерным объектам Ирана парламент страны пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, но окончательное решение остается за Советом национальной безопасности Ирана. "Иранская угроза закрыть Ормузский пролив не была бы реализована на практике, в противном случае это вызовет нефтяную катастрофу, поскольку через него проходит 25% мировой нефти со скоростью примерно 20 миллионов баррелей в день в дополнение к количеству природного газа, составляющему от 20% до 30% торговли и около 70% нефти, направляемой в Азию", — поясняет Анис. Собеседник агентства рассказал, что альтернативы Ормузскому проливу нет и нефтяные баррели можно переправлять только через него. Он добавил, что Саудовская Аравия может сделать это через свой нефтепровод Восток-Запад, а ОАЭ могут использовать порт Фуджейра на Аравийском море, но они не смогут целиком возместить ущерб в случае закрытия пролива. "Закрытие пролива также серьёзно затруднит движения торговли, и масштаб ущерба от этого будет огромным", — добавил Анис. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После 8.00 по московскому времени президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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в мире, цены на нефть, иран, ормузский пролив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте