https://ria.ru/20250624/ekspert-2025079291.html

Эксперт оценил длительность перемирия между Ираном и Израилем

Эксперт оценил длительность перемирия между Ираном и Израилем - РИА Новости, 24.06.2025

Эксперт оценил длительность перемирия между Ираном и Израилем

Продолжительность перемирия между Ираном и Израилем зависит от того, как поведет себя Израиль, такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал Кэнтаро Эндо,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T13:18:00+03:00

2025-06-24T13:18:00+03:00

2025-06-24T13:18:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТОКИО, 24 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Продолжительность перемирия между Ираном и Израилем зависит от того, как поведет себя Израиль, такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал Кэнтаро Эндо, главный научный сотрудник Центра ближневосточных исследований при Японском НИИ экономики энергетики. "Что касается того, как долго продлится это перемирие, то все зависит от того, как поведет себя Израиль. Для Ирана именно перемирие – это единственный путь для сохранения политического строя, и он сложит оружие. А вот у Израиля есть еще лишние силы, и эта страна и в прошлом нарушала перемирие. Для Израиля целью этого конфликта было "превращение в пыль иранского ядерного проекта". Следовательно, если в дальнейшем Иран проявит признаки колебания в полном отказе от ядерных разработок, Израиль может вновь раздуть пламя войны", - сказал ученый. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После 08.00 по московскому времени Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250624/tramp-2024997324.html

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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте