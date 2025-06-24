https://ria.ru/20250624/ege-2025099761.html
Набравшая 400 баллов ЕГЭ школьница рассказала, как готовилась к экзамену
Набравшая 400 баллов ЕГЭ школьница рассказала, как готовилась к экзамену - РИА Новости, 24.06.2025
Набравшая 400 баллов ЕГЭ школьница рассказала, как готовилась к экзамену
Выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина, набравшая максимальные 400 баллов на ЕГЭ, рассказала, что при подготовке к экзаменам не посещала... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:39:00+03:00
2025-06-24T14:39:00+03:00
2025-06-24T14:39:00+03:00
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анзор музаев
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единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина, набравшая максимальные 400 баллов на ЕГЭ, рассказала, что при подготовке к экзаменам не посещала репетиторов, а проходила онлайн-курсы. "Подготовку я начала летом после 10 класса, когда занималась на онлайн-курсах по русскому языку и по физике. Репетиторов у меня не было, но были разные бесплатные и платные онлайн-курсы. И также очень помогала подготовка в школе. У нас были не только уроки, но и пробники ЕГЭ, а также организовывались дополнительные занятия после уроков по подготовке к экзамену", - рассказала Яшмолкина журналистам. Выпускница отметила, что помимо ЕГЭ она готовилась к олимпиадам, однако также оставалось время и на хобби. "Я уже восемь лет занимаюсь синхронным плаванием, это мое хобби. Спорт помогает мне переключиться, отдохнуть и не думать о том, сколько нужно успеть сделать", - добавила Яшмолкина. Будущим выпускникам она посоветовала посещать школьные занятия и дополнительные факультативы по подготовке к экзаменам, потому что они помогают не тратить время дома. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Яшмолкина получила высший балл по всем четырем предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике. В течение года она побеждала также в шести профильных олимпиадах, участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике. На данный момент такой результат во всей стране - только у Яшмолкиной. В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что по России известны 11 участников ЕГЭ, которые набрали в сумме 300 баллов. Около 712 тысяч человек сдавали Единый государственный экзамен в этом году.
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общество, москва, россия, сергей собянин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Набравшая 400 баллов ЕГЭ школьница рассказала, как готовилась к экзамену
Набравшая 400 баллов ЕГЭ школьница рассказала, что проходила онлайн-курсы
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина, набравшая максимальные 400 баллов на ЕГЭ, рассказала, что при подготовке к экзаменам не посещала репетиторов, а проходила онлайн-курсы.
"Подготовку я начала летом после 10 класса, когда занималась на онлайн-курсах по русскому языку и по физике. Репетиторов у меня не было, но были разные бесплатные и платные онлайн-курсы. И также очень помогала подготовка в школе. У нас были не только уроки, но и пробники ЕГЭ, а также организовывались дополнительные занятия после уроков по подготовке к экзамену", - рассказала Яшмолкина журналистам.
Выпускница отметила, что помимо ЕГЭ она готовилась к олимпиадам, однако также оставалось время и на хобби. "Я уже восемь лет занимаюсь синхронным плаванием, это мое хобби. Спорт помогает мне переключиться, отдохнуть и не думать о том, сколько нужно успеть сделать", - добавила Яшмолкина.
Будущим выпускникам она посоветовала посещать школьные занятия и дополнительные факультативы по подготовке к экзаменам, потому что они помогают не тратить время дома.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что Яшмолкина получила высший балл по всем четырем предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике. В течение года она побеждала также в шести профильных олимпиадах, участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике. На данный момент такой результат во всей стране - только у Яшмолкиной.
В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев
сообщил РИА Новости, что по России
известны 11 участников ЕГЭ, которые набрали в сумме 300 баллов.
Около 712 тысяч человек сдавали Единый государственный экзамен в этом году.