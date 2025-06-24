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Ефимов: на станции "Академическая" приступили к панно к 300-летию РАН

Ефимов: на станции "Академическая" приступили к панно к 300-летию РАН - РИА Новости, 24.06.2025

Ефимов: на станции "Академическая" приступили к панно к 300-летию РАН

Монтаж декоративного панно в честь 300-летия Российской академии наук (РАН) начался на станции московского метро "Академическая", сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:12:00+03:00

2025-06-24T11:12:00+03:00

2025-06-24T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Монтаж декоративного панно в честь 300-летия Российской академии наук (РАН) начался на станции московского метро "Академическая", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Панно на станции метро "Академическая" будет посвящено науке. На лицевую сторону панелей нанесут различные художественные элементы, а также изображения выдающихся отечественных ученых разных эпох: Лаврентия Блюментроста, Ивана Шумахера, Николая Семенова и Владимира Вернадского", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как объяснил заммэра, для придания динамики общей композиции использовалась технология печати на алюминиевых сотовых панелях и цифрового нанесения картинки на комбинированные панели с лицевой стеклянной поверхностью. Общая площадь панно на стенах составила более 1,6 тысячи "квадратов"."Вместе с отделкой потолка и порталов платформы они составят единую композицию площадью свыше 5,7 тысячи квадратных метров", - заключил Ефимов.Ранее столичный мэр Сергей Собянин провел технический запуск участка метро от "Новаторской" до "ЗИЛа".

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы