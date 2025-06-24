https://ria.ru/20250624/dron-2025097039.html

В белгородском селе при ударе украинского дрона по автомобилю погиб мужчина

В белгородском селе при ударе украинского дрона по автомобилю погиб мужчина - РИА Новости, 24.06.2025

В белгородском селе при ударе украинского дрона по автомобилю погиб мужчина

Украинский дрон ударил по автомобилю в селе Байцуры Белгородской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:32:00+03:00

2025-06-24T14:32:00+03:00

2025-06-24T14:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Украинский дрон ударил по автомобилю в селе Байцуры Белгородской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дрон нанес удар по автомобилю в селе Байцуры Борисовского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким. Его супруга, находившаяся рядом во время атаки, получила минно-взрывную травму и осколочные ранения лица", — написал он.Пострадавшую доставили в больницу. Ей оказали медицинскую помощь, от госпитализации женщина отказалась. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Украинские боевики наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025005689.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, россия