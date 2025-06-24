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В белгородском селе при ударе украинского дрона по автомобилю погиб мужчина - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 24.06.2025 (обновлено: 14:51 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/dron-2025097039.html
В белгородском селе при ударе украинского дрона по автомобилю погиб мужчина
В белгородском селе при ударе украинского дрона по автомобилю погиб мужчина - РИА Новости, 24.06.2025
В белгородском селе при ударе украинского дрона по автомобилю погиб мужчина
Украинский дрон ударил по автомобилю в селе Байцуры Белгородской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:32:00+03:00
2025-06-24T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Украинский дрон ударил по автомобилю в селе Байцуры Белгородской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Дрон нанес удар по автомобилю в селе Байцуры Борисовского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким. Его супруга, находившаяся рядом во время атаки, получила минно-взрывную травму и осколочные ранения лица&quot;, — написал он.Пострадавшую доставили в больницу. Ей оказали медицинскую помощь, от госпитализации женщина отказалась. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Украинские боевики наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025005689.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В белгородском селе при ударе украинского дрона по автомобилю погиб мужчина

Гладков: под Белгородом при ударе дрона по машине погиб мужчина, женщина ранена

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Украинский дрон ударил по автомобилю в селе Байцуры Белгородской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Дрон нанес удар по автомобилю в селе Байцуры Борисовского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким. Его супруга, находившаяся рядом во время атаки, получила минно-взрывную травму и осколочные ранения лица", — написал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Пострадавшую доставили в больницу. Ей оказали медицинскую помощь, от госпитализации женщина отказалась.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Украинские боевики наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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