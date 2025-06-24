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От воды освободились 20 домов в подтопленных поселках Хабаровского края - РИА Новости, 24.06.2025
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04:57 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/doma-2024992679.html
От воды освободились 20 домов в подтопленных поселках Хабаровского края
От воды освободились 20 домов в подтопленных поселках Хабаровского края - РИА Новости, 24.06.2025
От воды освободились 20 домов в подтопленных поселках Хабаровского края
От воды освободились 20 из 36 домов в подтопленных поселках Хабаровского края, сообщает главное управление МЧС региона. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T04:57:00+03:00
2025-06-24T04:57:00+03:00
происшествия
жилье
верхнебуреинский район
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 24 июн - РИА Новости. От воды освободились 20 из 36 домов в подтопленных поселках Хабаровского края, сообщает главное управление МЧС региона. В понедельник глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов сообщал, что в результате повышения уровня воды в реках Чемчуко, Чегдомын и Ургал из-за обильных дождей, прошедших накануне, произошло подтопление территорий в поселках Нижний Чегдомын и Ургал-1. Правительство региона информировало, что подтопленными оказались 36 жилых домов, где проживают 87 человек, включая 14 детей. В районе введен режим ЧС. Пострадавших нет. Запросов на эвакуацию людей не поступало. В поселке Новый Ургал развернут временный пункт размещения в железнодорожном лицее имени Абрамова. Все жители обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости. Вечером в понедельник вода начала отступать. "По состоянию на утро 24 июня, уровень воды в реке снизился на 50 сантиметров, в результате чего 20 домов с приусадебными участками в населенном пункте Ургал-1 освободились от подтопления. Остальные 16 домовладений и один участок внутрипоселковой дороги еще остаются в зоне паводка. Уровень воды в реке продолжает снижаться", - сообщает краевой главк МЧС. Ведомство уточняет, что в ПВР в поселке Новый Ургал в настоящее время людей нет. В населенном пункте проведен подворовый обход, оказана адресная помощь шести гражданам, из них четверо детей. "В ближайшие трое суток, по прогнозу синоптиков, на территории Верхнебуреинского района существенных осадков, которые могли бы ухудшить гидрологическую обстановку, не прогнозируется", - заключили в управлении. Маслов в своем Telegram-канале в понедельник сообщал, что с утра вторника начнет работать комиссия по определению ущерба.
https://ria.ru/20250602/rossiya-2020484592.html
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происшествия, жилье, верхнебуреинский район, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Верхнебуреинский район, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
От воды освободились 20 домов в подтопленных поселках Хабаровского края

МЧС: 20 домов в подтопленных поселках Хабаровского края освободились от воды

© Фото : Алексей Маслов / TelegramПоследствия выхода рек из берегов в Хабаровском крае
Последствия выхода рек из берегов в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Алексей Маслов / Telegram
Последствия выхода рек из берегов в Хабаровском крае. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 24 июн - РИА Новости. От воды освободились 20 из 36 домов в подтопленных поселках Хабаровского края, сообщает главное управление МЧС региона.
В понедельник глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов сообщал, что в результате повышения уровня воды в реках Чемчуко, Чегдомын и Ургал из-за обильных дождей, прошедших накануне, произошло подтопление территорий в поселках Нижний Чегдомын и Ургал-1. Правительство региона информировало, что подтопленными оказались 36 жилых домов, где проживают 87 человек, включая 14 детей. В районе введен режим ЧС. Пострадавших нет. Запросов на эвакуацию людей не поступало. В поселке Новый Ургал развернут временный пункт размещения в железнодорожном лицее имени Абрамова. Все жители обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости. Вечером в понедельник вода начала отступать.
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"По состоянию на утро 24 июня, уровень воды в реке снизился на 50 сантиметров, в результате чего 20 домов с приусадебными участками в населенном пункте Ургал-1 освободились от подтопления. Остальные 16 домовладений и один участок внутрипоселковой дороги еще остаются в зоне паводка. Уровень воды в реке продолжает снижаться", - сообщает краевой главк МЧС.
Ведомство уточняет, что в ПВР в поселке Новый Ургал в настоящее время людей нет. В населенном пункте проведен подворовый обход, оказана адресная помощь шести гражданам, из них четверо детей.
"В ближайшие трое суток, по прогнозу синоптиков, на территории Верхнебуреинского района существенных осадков, которые могли бы ухудшить гидрологическую обстановку, не прогнозируется", - заключили в управлении.
Маслов в своем Telegram-канале в понедельник сообщал, что с утра вторника начнет работать комиссия по определению ущерба.
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ПроисшествияЖильеВерхнебуреинский районХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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