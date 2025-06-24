https://ria.ru/20250624/doha-2025095403.html
Доха не позволит США использовать базу в Катаре против Ирана, заявил эмир
Доха не позволит США использовать базу в Катаре против Ирана, заявил эмир - РИА Новости, 24.06.2025
Доха не позволит США использовать базу в Катаре против Ирана, заявил эмир
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил по телефону президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что Доха не позволит Вашингтону использовать базу в эмирате против... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:25:00+03:00
2025-06-24T14:25:00+03:00
2025-06-24T14:25:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил по телефону президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что Доха не позволит Вашингтону использовать базу в эмирате против Ирана, сообщила пресс-служба иранского президента. "Катар решительно воспрепятствует любым шагам, которые могут осуществляться с этой базы (США в Катаре: Эль-Удейд) против дружественного и братского Ирана", - говорится в сообщении пресс-службы президента Ирана. В свою очередь президент Ирана заверил эмира Катара, что удары Тегерана по базе США не означают начала противостояния с эмиратом, а также выразил надежду на встречу при первой возможности, поблагодарив Катар на фоне ирано-израильского перемирия за усилия по остановке боевых действий. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
https://ria.ru/20250620/katar-2024248224.html
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в мире, иран, катар, сша, тамим бен хамад аль тани, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Катар, США, Тамим бен Хамад Аль Тани, Масуд Пезешкиан
Доха не позволит США использовать базу в Катаре против Ирана, заявил эмир
Эмир Катара: Доха не позволит США использовать базу в эмирате против Ирана