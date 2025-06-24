https://ria.ru/20250624/dmitriev-2024998827.html

Кирилл Дмитриев попал в базу экстремистского сайта Миротворец

Кирилл Дмитриев попал в базу экстремистского сайта Миротворец - РИА Новости, 24.06.2025

Кирилл Дмитриев попал в базу экстремистского сайта Миротворец

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев попал в базу скандально известного... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T06:43:00+03:00

2025-06-24T06:43:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале.Дмитриев внесен в базу за "финансирование России" и "участие в информационных операциях" против Украины.Ранее спецпредставитель президента неоднократно принимал участие в дипломатическом процессе урегулирования украинского кризиса, организации встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250623/dmitriev-2024831871.html

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, кирилл дмитриев, владимир путин, стив уиткофф, обсе