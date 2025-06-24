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В парке "Тайган" рассказали, кто помог спасти директора - РИА Новости, 24.06.2025
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07:42 24.06.2025 (обновлено: 07:44 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/direktor-2025002586.html
В парке "Тайган" рассказали, кто помог спасти директора
В парке "Тайган" рассказали, кто помог спасти директора - РИА Новости, 24.06.2025
В парке "Тайган" рассказали, кто помог спасти директора
Спасти директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова после нападения льва помог один из посетителей, сообщила представитель зоопарка Татьяна... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:42:00+03:00
2025-06-24T07:44:00+03:00
россия
белогорский район
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Спасти директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова после нападения льва помог один из посетителей, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальном видеозаявлении. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. "Когда получилось отогнать льва, и я увидела, что Олег Алексеевич жив, то какой-то парень пришел на помощь. Нужно иметь большую смелость, чтобы в такой ситуации прейти на помощь. На мостках было много людей, но только один человек, увидев, что я одна не смогу ослабленного Олега Алексеевича физически поднять и метра три донести до машины, не побоялся. Этот человек - герой", - сказала Алексагина. Алексагина уточнила, что пыталась отогнать льва небольшой машиной, на которой они приехали вместе с Зубковым в саванну парка. "Не сразу это получилось. По-моему, с третей попытки", - добавила Алексагина. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250624/lev-2025001837.html
https://ria.ru/20250623/krym-2024846251.html
россия
белогорский район
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россия, белогорский район, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Белогорский район, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ)
В парке "Тайган" рассказали, кто помог спасти директора

Алексагина: спасти Зубкова после нападения льва помог один из посетителей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОлег Зубков
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Олег Зубков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Спасти директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова после нападения льва помог один из посетителей, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальном видеозаявлении.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
Парк львов Тайган в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В парке "Тайган" заявили, что лев не хотел нападать на директора
Вчера, 07:35
"Когда получилось отогнать льва, и я увидела, что Олег Алексеевич жив, то какой-то парень пришел на помощь. Нужно иметь большую смелость, чтобы в такой ситуации прейти на помощь. На мостках было много людей, но только один человек, увидев, что я одна не смогу ослабленного Олега Алексеевича физически поднять и метра три донести до машины, не побоялся. Этот человек - герой", - сказала Алексагина.
Алексагина уточнила, что пыталась отогнать льва небольшой машиной, на которой они приехали вместе с Зубковым в саванну парка.
"Не сразу это получилось. По-моему, с третей попытки", - добавила Алексагина.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Выпуск львов в крымском сафари-парке Тайган - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В крымском сафари-парке рассказали, как директор спасся от льва
23 июня, 14:42
 
РоссияБелогорский районОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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