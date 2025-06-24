В Тульской области семья из трех человек погибла от отравления газом
СК: в Тульской области семья из трех человек погибла от отравления угарным газом
© Фото : СУ СК России по Тульской области/TelegramСотрудники СК РФ в квартире в городе Болохово Тульской области, где семья из трех человек погибла от отравления газом
Сотрудники СК РФ в квартире в городе Болохово Тульской области, где семья из трех человек погибла от отравления газом
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ТУЛА, 24 июн - РИА Новости. Мужчина и двое его детей, 17 и 19 лет, скончались от отравления угарным газом в квартире в городе Болохово Тульской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону.
"По предварительным данным, 24 июня 2025 года в одной из квартир, расположенных в Болохово, обнаружены тела мужчины и двух его детей 17 и 19 лет с признаками отравления угарным газом. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изучается газовое оборудование и вентиляционные системы дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что следственный отдел по городу Киреевску возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В СУСК подчеркнули, что ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова.
Как сообщила прокуратура Тульской области в Telegram-канале, в связи с происшествием организована прокурорская проверка и осуществляется надзор за ходом расследования уголовного дела. По данным надзорного ведомства, погиб 47-летний мужчина, детям было 16 и 18 лет. Их без признаков жизни обнаружила 45-летняя супруга погибшего мужчины, вернувшаяся домой.
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