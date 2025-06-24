Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области семья из трех человек погибла от отравления газом - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 24.06.2025 (обновлено: 11:21 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/deti-2025013782.html
В Тульской области семья из трех человек погибла от отравления газом
В Тульской области семья из трех человек погибла от отравления газом - РИА Новости, 24.06.2025
В Тульской области семья из трех человек погибла от отравления газом
Мужчина и двое его детей, 17 и 19 лет, скончались от отравления угарным газом в квартире в городе Болохово Тульской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:44:00+03:00
2025-06-24T11:21:00+03:00
происшествия
тульская область
россия
киреевск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025035526_0:0:1191:670_1920x0_80_0_0_ed04f7071064f1fb386ae20ade39fddd.jpg
ТУЛА, 24 июн - РИА Новости. Мужчина и двое его детей, 17 и 19 лет, скончались от отравления угарным газом в квартире в городе Болохово Тульской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону. "По предварительным данным, 24 июня 2025 года в одной из квартир, расположенных в Болохово, обнаружены тела мужчины и двух его детей 17 и 19 лет с признаками отравления угарным газом. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изучается газовое оборудование и вентиляционные системы дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что следственный отдел по городу Киреевску возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В СУСК подчеркнули, что ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова.Как сообщила прокуратура Тульской области в Telegram-канале, в связи с происшествием организована прокурорская проверка и осуществляется надзор за ходом расследования уголовного дела. По данным надзорного ведомства, погиб 47-летний мужчина, детям было 16 и 18 лет. Их без признаков жизни обнаружила 45-летняя супруга погибшего мужчины, вернувшаяся домой.
https://ria.ru/20250216/gaz-1999673476.html
тульская область
россия
киреевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025035526_201:0:1149:711_1920x0_80_0_0_bd694c4601824d10a9ef43084383d441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тульская область, россия, киреевск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тульская область, Россия, Киреевск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тульской области семья из трех человек погибла от отравления газом

СК: в Тульской области семья из трех человек погибла от отравления угарным газом

© Фото : СУ СК России по Тульской области/TelegramСотрудники СК РФ в квартире в городе Болохово Тульской области, где семья из трех человек погибла от отравления газом
Сотрудники СК РФ в квартире в городе Болохово Тульской области, где семья из трех человек погибла от отравления газом - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : СУ СК России по Тульской области/Telegram
Сотрудники СК РФ в квартире в городе Болохово Тульской области, где семья из трех человек погибла от отравления газом
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 24 июн - РИА Новости. Мужчина и двое его детей, 17 и 19 лет, скончались от отравления угарным газом в квартире в городе Болохово Тульской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону.
"По предварительным данным, 24 июня 2025 года в одной из квартир, расположенных в Болохово, обнаружены тела мужчины и двух его детей 17 и 19 лет с признаками отравления угарным газом. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изучается газовое оборудование и вентиляционные системы дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что следственный отдел по городу Киреевску возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В СУСК подчеркнули, что ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова.
Как сообщила прокуратура Тульской области в Telegram-канале, в связи с происшествием организована прокурорская проверка и осуществляется надзор за ходом расследования уголовного дела. По данным надзорного ведомства, погиб 47-летний мужчина, детям было 16 и 18 лет. Их без признаков жизни обнаружила 45-летняя супруга погибшего мужчины, вернувшаяся домой.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Нижегородской области семья с детьми отравилась угарным газом
16 февраля, 14:22
 
ПроисшествияТульская областьРоссияКиреевскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала