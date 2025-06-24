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Настоятель церкви в Дамаске не исключает повторения терактов

Настоятель церкви в Дамаске не исключает повторения терактов - РИА Новости, 24.06.2025

Настоятель церкви в Дамаске не исключает повторения терактов

Настоятель церкви святого Илии, атакованной террористом-смертником в районе Дамаска Дувейла, Юханна Шхада не исключает повторения терактов в стране и считает,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:22:00+03:00

2025-06-24T14:22:00+03:00

2025-06-24T14:22:00+03:00

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БЕЙРУТ, 24 июн — РИА Новости. Настоятель церкви святого Илии, атакованной террористом-смертником в районе Дамаска Дувейла, Юханна Шхада не исключает повторения терактов в стране и считает, что власти Сирии должны обеспечить безопасность своих граждан. Опасениями он поделился в разговоре с РИА Новости. "Террорист-смертник был лишь орудием в руках тех, кто тщательно спланировал и организовал эту атаку… Подобные атаки могут повторяться — будь то против церквей, государственных учреждений или иных объектов, в результате чего страдать будут сирийские граждане", — сказал настоятель. Шхада отметил, что случившаяся трагедия напомнила сирийцам о тяжелых годах нестабильности и компетентные органы обязаны провести тщательное расследование и обнародовать его детали. "Как сирийский гражданин, я требую мира и безопасности. Государство обязано выполнять свои обязательства. Несмотря на попытки сеять рознь и террор, ничто не остановит нас от молитвы в нашей церкви", — подчеркнул настоятель церкви. Очевидцы сообщили РИА Новости 22 июня, что террорист устроил взрыв в церкви святого Илии в Дамаске, в районе Дувейла. По последним данным минздрава Сирии, в результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек, более 60 человек ранены. Согласно заявлению МВД САР, смертник, организовавший теракт, относился к террористической группировке "Исламское государство"* (запрещенная в РФ), позже ответственность за теракт в церкви взяла на себя близкая к ИГ* группировка "Сарайя Ансар ас-Сунна". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает теракт и выражает солидарность с народом Сирии перед лицом преступления.*запрещенная в РФ

https://ria.ru/20250623/rossiya-2024861459.html

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в мире, сирия, россия, дамаск (город), исламское государство*