Рейтинг@Mail.ru
Настоятель церкви в Дамаске не исключает повторения терактов - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/damask-2025094124.html
Настоятель церкви в Дамаске не исключает повторения терактов
Настоятель церкви в Дамаске не исключает повторения терактов - РИА Новости, 24.06.2025
Настоятель церкви в Дамаске не исключает повторения терактов
Настоятель церкви святого Илии, атакованной террористом-смертником в районе Дамаска Дувейла, Юханна Шхада не исключает повторения терактов в стране и считает,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:22:00+03:00
2025-06-24T14:22:00+03:00
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024693261_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_7391795ba8f0441e5ccec16e10f03924.jpg
БЕЙРУТ, 24 июн — РИА Новости. Настоятель церкви святого Илии, атакованной террористом-смертником в районе Дамаска Дувейла, Юханна Шхада не исключает повторения терактов в стране и считает, что власти Сирии должны обеспечить безопасность своих граждан. Опасениями он поделился в разговоре с РИА Новости. "Террорист-смертник был лишь орудием в руках тех, кто тщательно спланировал и организовал эту атаку… Подобные атаки могут повторяться — будь то против церквей, государственных учреждений или иных объектов, в результате чего страдать будут сирийские граждане", — сказал настоятель. Шхада отметил, что случившаяся трагедия напомнила сирийцам о тяжелых годах нестабильности и компетентные органы обязаны провести тщательное расследование и обнародовать его детали. "Как сирийский гражданин, я требую мира и безопасности. Государство обязано выполнять свои обязательства. Несмотря на попытки сеять рознь и террор, ничто не остановит нас от молитвы в нашей церкви", — подчеркнул настоятель церкви. Очевидцы сообщили РИА Новости 22 июня, что террорист устроил взрыв в церкви святого Илии в Дамаске, в районе Дувейла. По последним данным минздрава Сирии, в результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек, более 60 человек ранены. Согласно заявлению МВД САР, смертник, организовавший теракт, относился к террористической группировке "Исламское государство"* (запрещенная в РФ), позже ответственность за теракт в церкви взяла на себя близкая к ИГ* группировка "Сарайя Ансар ас-Сунна". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает теракт и выражает солидарность с народом Сирии перед лицом преступления.*запрещенная в РФ
https://ria.ru/20250623/rossiya-2024861459.html
сирия
россия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024693261_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_1b51381b4b485b4ebf929dbcf6cb41ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, дамаск (город), исламское государство*
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Исламское государство*
Настоятель церкви в Дамаске не исключает повторения терактов

Настоятель церкви в Дамаске не исключает повторения терактов в стране

© AP Photo / SANAНа месте взрыва в церкви в районе Дувейла в Дамаске, Сирия
На месте взрыва в церкви в районе Дувейла в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / SANA
На месте взрыва в церкви в районе Дувейла в Дамаске, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 24 июн — РИА Новости. Настоятель церкви святого Илии, атакованной террористом-смертником в районе Дамаска Дувейла, Юханна Шхада не исключает повторения терактов в стране и считает, что власти Сирии должны обеспечить безопасность своих граждан. Опасениями он поделился в разговоре с РИА Новости.
"Террорист-смертник был лишь орудием в руках тех, кто тщательно спланировал и организовал эту атаку… Подобные атаки могут повторяться — будь то против церквей, государственных учреждений или иных объектов, в результате чего страдать будут сирийские граждане", — сказал настоятель.
Шхада отметил, что случившаяся трагедия напомнила сирийцам о тяжелых годах нестабильности и компетентные органы обязаны провести тщательное расследование и обнародовать его детали.
"Как сирийский гражданин, я требую мира и безопасности. Государство обязано выполнять свои обязательства. Несмотря на попытки сеять рознь и террор, ничто не остановит нас от молитвы в нашей церкви", — подчеркнул настоятель церкви.
Очевидцы сообщили РИА Новости 22 июня, что террорист устроил взрыв в церкви святого Илии в Дамаске, в районе Дувейла. По последним данным минздрава Сирии, в результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек, более 60 человек ранены. Согласно заявлению МВД САР, смертник, организовавший теракт, относился к террористической группировке "Исламское государство"* (запрещенная в РФ), позже ответственность за теракт в церкви взяла на себя близкая к ИГ* группировка "Сарайя Ансар ас-Сунна".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает теракт и выражает солидарность с народом Сирии перед лицом преступления.
*запрещенная в РФ
На месте взрыва в церкви в районе Дувейла в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
ДУМ России осудило нападение на православный храм в Дамаске
23 июня, 15:28
 
В миреСирияРоссияДамаск (город)Исламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала