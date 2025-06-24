https://ria.ru/20250624/church-2024903608.html

Бунт или нечто большее? Почему американцы массово переходят в православие

Бунт или нечто большее? Почему американцы массово переходят в православие - РИА Новости, 24.06.2025

Бунт или нечто большее? Почему американцы массово переходят в православие

Православные приходы в США и других странах Запада столкнулись с необычной проблемой: церкви стали слишком тесными, а на парковках не хватает мест. Число новых... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T08:00:00+03:00

2025-06-24T08:00:00+03:00

2025-06-24T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Православные приходы в США и других странах Запада столкнулись с необычной проблемой: церкви стали слишком тесными, а на парковках не хватает мест. Число новых прихожан за короткое время выросло в разы. Это заметили крупнейшие СМИ и традиционно связали все с российской пропагандой. Однако истинная причина совсем иная — об этом РИА Новости рассказали сами верующие, священнослужители и религиоведы.Мужское и немужское"Молодые американцы присоединяются к русским церквям, которые обещают им "абсурдный уровень мужественности", — гласит заголовок на сайте Би-би-си. В статье — рассказ об онлайн-проповедях отца Мозеса Макферсона, настоятеля храма Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) в Джорджтауне, штат Техас.На видео священник объясняет, как подобает вести себя настоящему православному мужчине. Для наглядности использует мемы."Если вы окрашиваете бороду, используете утюжок для волос, делаете восковую депиляцию, коррекцию бровей, то ваша участь — жить в подвале маминого дома, выкладывать фотографии в соцсетях, демонстрируя нелепое телосложение или внешность", — говорит отец Мозес в одном из роликов.К недостойным занятиям он причисляет видеоигры, увлечение вымышленными вселенными или спортивными трансляциями. Критикует и "недостаточно мужское" телосложение: "Если у тебя настолько тонкие бедра, что ты можешь закинуть ногу на ногу, значит, что-то с тобой не так".Сам отец Мозес проводит много времени в спортзале. В соцсетях показывает, как поднимает штангу, крестясь перед каждым подходом. Демонстрирует огромные бицепсы — руки покрыты татуировками (рисунки были нанесены до того, как Мозес, бывший кровельщик, принял сан). Заодно он распространяет через блог специальную литературу — например, книгу рецептов, которые помогают поддерживать форму во время православного поста.По данным Би-би-си, за последние шесть месяцев священник подготовил к крещению 75 человек. За полтора года численность общины увеличилась втрое. В основном приходят молодые мужчины, которым "не по себе от жизни в современной Америке". "Общество очень сурово к нам — постоянно говорит, что мы неправы. Мы хотим быть кормильцами семьи, но это желание теперь считается токсичным", — приводит сайт объяснение одного из новообращенных прихожан церкви Богоматери, расположенной к северу от Остина.Британские журналисты связывают рост интереса к православию в том числе с фигурой российского президента Владимира Путина, который часто демонстрирует религиозность — стоит со свечой в храме Христа Спасителя на Пасху, окунается в ледяную крещенскую купель. "Россия некоторым людям в Америке и других странах видится последним оплотом истинного христианства", — пишет Би-би-си.Однако, по мнению самих священнослужителей и экспертов, новая популярность православной церкви имеет более глубокие причины."Новые люди — каждую неделю"Примерно два года назад отец Эндрю Стивен Демик, настоятель прихода РПЦЗ в Эммаусе, штат Пенсильвания, обнаружил, что одномоментно готовит к крещению больше людей, нежели за все 11 лет служения в этом храме. Со временем новых лиц становилось все больше. Отец Андрей написал об этом в соцсетях и получил невероятное количество откликов: ответили почти из всех штатов США, крупнейших провинций Канады и других стран, от Австралии до Багамских островов. Всюду — стремительное увеличение паствы."Новые оглашенные появляются почти каждую неделю. Нам пришлось расширить помещение, чтобы разместить всех во время служб. Парковка теперь — головная боль", — цитирует Демик типичное сообщение от коллег на своем YouTube-канале.Среди новичков действительно наблюдается некий перекос в сторону мужского пола, но есть и девушки. Многие присоединяются целыми семьями. Почти все неофиты — молодежь. Однако последний факт легко объясним."Правда в том, что почти все, кто меняет религию хотя бы раз в жизни, делают это в возрасте до сорока. То есть люди вообще что-то склонны менять, пока они молоды", — говорит священник.Более того, Демик обнаружил, что подобный наплыв переживают и другие христианские церкви, причем чем консервативнее община, тем больше у нее новой паствы. Но на общем фоне православие для американцев выгодно отличается тем, что различия от прихода к приходу не так очевидны."Если вы найдете гипертрадиционалистский приход, посетите их божественную литургию, а затем придете в самую либеральную ревизионистскую прогрессивную церковь, какую только сможете найти, и сравните их службы, они будут почти такими же. Тогда как в католической или англиканской церквях разница будет очень большой", — объясняет отец Эндрю.Он предположил, что изменения каким-то образом спровоцировала пандемия COVID-19. Всех заперли дома — и общественные связи оказались разорваны. Значительное число верующих так и не вернулись в свои приходы. В результате, приводит данные священник, за один год после локдауна религию сменили 12 процентов американцев — лишь малая часть из них присоединилась к православию.В то же время произошел рост негативных социальных явлений — психических заболеваний, разводов, самоубийств. Тоже в основном среди молодых людей."Если представить человечество как круг, то большинство людей где-то около центра, но есть и те, кто стоит у границы. И это очень разные границы. Пандемия же вытолкнула многих людей за грань", — интерпретирует эти данные священник. В результате кто-то совершил непоправимый поступок, а другие пришли на порог церкви."Странно, но мне понравилось"Одними из тех, кого духовный поиск привел в православную общину, стала семья Марии из Канады (она попросила не указывать ее настоящее имя, узнав, что СМИ из России). У нее с мужем — пятеро детей. Оба супруга выросли в религиозных семьях, однако ни с Россией, ни с другими православными странами никаких связей не имели. Она воспитывалась в протестантской семье (оба родителя были пасторами), он — в католической.Пандемия застала их в период совместных религиозных исканий. Дело осложнялось локдауном — большинство храмов было закрыто. Искали собрания на дому."Посещали несколько разных реформаторских общин (либеральное направление в протестантизме — Прим. ред.), но с убеждениями, которые там проповедовали, мы были не согласны. В конце концов мы сказали друг другу, что верим в Бога, но, похоже, церковь настолько осквернена человеческим грехом, что стала совсем не похожа на то, что имели в виду апостолы. Поэтому мы просто перестали куда-либо ходить", — рассказывает Мария РИА Новости.Однажды она навестила младшую сестру, которая призналась, что посещает православные богослужения, и предложила присоединиться."Сначала я немного волновалась. Служба была похожа на ту, что в католической церкви, о которой мне говорили, что она якобы "очень плохая" и "еретическая", — говорит Мария.Она начала исследовать православное учение, чтобы с примерами объяснить сестре, почему та поступает неправильно. Но неожиданно сама прониклась новой конфессией."Оказалось, что православие дает ответы на вопросы, перед которыми, на мой взгляд, другие деноминации бессильны. Я рассказала мужу о том, что узнала, и он со мной согласился. Однако было несколько вещей, которые все еще казались нам слишком странными: почитание икон и священников, нарядные облачения, молитвы святым, уважение к Богородице", — перечисляет Мария.Спустя несколько месяцев крестилась ее младшая сестра вместе со своей семьей (в которой тоже пятеро детей)."Крещение сильно отличалось от того, к чему мы привыкли в протестантской церкви, — вспоминает Мария. — Однако оно было очень красивое и наполненное смыслом. Священник объяснял значение каждого действия. Когда-то он был пятидесятником и с большим пониманием относится к новообращенным"."Будьте как дети"Особенно сильное впечатление таинство произвело на детей Марии. Дома они пели "Господи, помилуй!" и крестились справа налево. Снова просились в православный храм. На День святого Николая в приходе устроили детский праздник. Тогда Мария и ее семейство впервые посетили службу."Вечерня — хороший вариант для первого опыта, потому что она короче, чем литургия, — считает жительница Канады. — Выглядело немного странно, но мне понравилось. Это было очень, очень красиво. Я выросла на церковных службах, которые в значительной степени представляли собой "шоу": концертная музыка, мультимедийные презентации в PowerPoint с проповедями. Здесь же все иначе".Дети приняли православное учение первыми. Ходили в храм прикладываться к иконам. Им нравились службы. Сама же Мария долгое время просто наблюдала — к счастью, ее никто не торопил."В конце концов я начала чувствовать себя все более и более комфортно, — рассказывает она. — Никто не осуждал меня за то, что я просто сижу и смотрю. Все были дружелюбны. Другие женщины помогали мне с детьми. Это была семья!"По ее словам, сегодня она все еще чувствует себя немного странно, поклоняясь святым и молясь за усопших, а также целуя руку священнику, когда тот преподает благословение. Глава семейства и вовсе пока не может смириться с необходимостью это делать. "Нам всю жизнь говорили, что это "идолопоклонство". Поэтому трудно выкинуть это из головы. Однако я думаю, что принятие со временем придет", — говорит Мария.К счастью, эмпатичный настоятель облегчает этот процесс. Он советует совершить крещение, только когда к этому будет готова вся семья. Необязательно сразу строго соблюдать посты и выстаивать всю литургию с пятью детьми. Можно сделать шаг назад и начать с того, что реально достижимо на данном этапе, приводит его слова канадка.Пруд, а не океанВ России тенденцию воспринимают позитивно, но, кажется, не верят, что она выльется во что-то по-настоящему масштабное."Как священник, я, конечно, рад, что православных становится больше, в том числе в США. Тем не менее важно смотреть на цифры в правильной перспективе. Даже если небольшой пруд увеличится вдвое, он все равно останется небольшим прудом. Это не океан", — объясняет отец Иосиф Глисон, американец, который в 2010-х переехал в Россию и стал настоятелем храма в Ярославской области.Он отмечает, что православных христиан в США совсем немного — всего около процента, примерно столько же протестантов в России. При этом в Западной Европе, например в Австрии, Германии и Испании, доля православных гораздо выше: в Испании — более трех процентов, в Германии — около трех с половиной. А в Австрии — более семи."Особенно в Испании и Австрии эти цифры быстро растут в последние годы. Православная церковь в Испании сегодня намного больше, чем всего десять лет назад. Однако никто не думает, что декадентские Испания, Австрия или Германия хоть сколько-нибудь близки к тому, чтобы стать "православными странами", — констатирует священник.Религиовед, заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин считает, что потенциал роста у православия в Америке ограничен: хотя местная православная церковь (охватывающая США, Канаду и Мексику) имеет вековые традиции, вполне прижилась и даже американизировалась, эта конфессия все еще остается скорее маргинальной."Тут выше головы не прыгнешь, — добавляет он.— Но я думаю, что американское православие будет значительно укреплено тенденцией обращения именно к консервативному христианству. Скорее всего, процент православных останется на таком же уровне, но он может быть качественно иным. Это будет крепкое американское православие со своими корнями, со своими ведущими деятелями".Эксперт напомнил: в Америке периодически случаются периоды религиозного возрождения, когда протестантские евангельские церкви обновляются, возвращаются к истокам, снова привлекают верующих. Рост интереса к православию может быть индикатором того, что это происходит снова.Но каковы бы ни были причины популярности православия — пандемия, консервативный поворот или все вместе, церковь не должна упускать шанса сделать из новичков настоящих христиан, считает отец Эндрю Стивен Демик."Нам нужно быть готовыми принять их. Не будьте как тот старший брат из истории о блудном сыне. Не будьте как тот парень. Будьте как отец", — говорит он священникам. И, обращаясь к новопришедшим, добавляет: "Добро пожаловать домой".

https://ria.ru/20250226/vance-2001553757.html

https://ria.ru/20250513/plany-2016539913.html

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русская православная церковь, православие, сша, аналитика - религия и мировоззрение