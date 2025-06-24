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В Калужской области нашли мужчину, избившего девушку у вокзала
В Калужской области нашли мужчину, избившего девушку у вокзала - РИА Новости, 24.06.2025
В Калужской области нашли мужчину, избившего девушку у вокзала
Полиция нашла мужчину, избившего девушку и пытавшегося напасть на вторую у вокзала в Обнинске Калужской области. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:40:00+03:00
2025-06-24T19:40:00+03:00
2025-06-24T19:40:00+03:00
происшествия
обнинск
калужская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Полиция нашла мужчину, избившего девушку и пытавшегося напасть на вторую у вокзала в Обнинске Калужской области. В соцсетях появилось видео, на котором в темное время суток у здания вокзала молодой мужчина после эмоциональной беседы с девушкой бьет ее, отчего она падает на землю, он пинает ее ногой. Вторая девушка пытается вступиться за подругу, и мужчина налетает на нее и машет кулаками, пытаясь ударить, но его уводит в сторону товарищ. УМВД по Калужской области ранее во вторник сообщило, что отдел полиции по Обнинску поступило заявление от местной жительницы о причинении ей телесных повреждений неизвестным мужчиной. По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают личность мужчины. О судьбе второй девушки полиция не сообщила. "Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Обнинску и регионального УФСБ установлена личность мужчины, нанесшего удары женщине на улице в Обнинске. Им оказался уроженец Оренбуржья 1996 года рождения", - говорится в сообщении. Сообщается, что фигурант доставлен в отдел полиции и будет передан следственным органам.
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происшествия, обнинск, калужская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Обнинск, Калужская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калужской области нашли мужчину, избившего девушку у вокзала
Полиция нашла мужчину, избившего девушку у вокзала в Обнинске