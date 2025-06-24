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В Калужской области ищут мужчину, избившего девушку у вокзала - РИА Новости, 24.06.2025
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15:27 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/chp-2025112922.html
В Калужской области ищут мужчину, избившего девушку у вокзала
В Калужской области ищут мужчину, избившего девушку у вокзала - РИА Новости, 24.06.2025
В Калужской области ищут мужчину, избившего девушку у вокзала
Полиция ищет мужчину, избившего девушку и пытавшегося напасть на вторую у вокзала в Обнинске Калужской области. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:27:00+03:00
2025-06-24T15:27:00+03:00
происшествия
калужская область
обнинск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Полиция ищет мужчину, избившего девушку и пытавшегося напасть на вторую у вокзала в Обнинске Калужской области. В соцсетях появилось видео, на котором в темное время суток у здания, которое пользователи соцсетей называют вокзалом, молодой мужчина после эмоциональной беседы с девушкой ударяет ее, отчего она летит на землю, он пинает ее ногой. Вторая девушка пытается вступиться за подругу, и мужчина налетает на нее и машет кулаками, пытаясь ударить, но его уводит в сторону товарищ. "В отдел полиции по г. Обнинску поступило заявление от местной жительницы о причинении ей телесных повреждений неизвестным мужчиной. По данному факту проводится проверка, устанавливается лицо, совершившее противоправное действие. Заявительнице выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении УМВД РФ по Калужской области. О судьбе второй девушки полиция не сообщает.
https://ria.ru/20250624/sheremetevo-2025093634.html
калужская область
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происшествия, калужская область, обнинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калужская область, Обнинск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калужской области ищут мужчину, избившего девушку у вокзала

Полиция ищет мужчину, избившего девушку у вокзала в Обнинске

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Полиция ищет мужчину, избившего девушку и пытавшегося напасть на вторую у вокзала в Обнинске Калужской области.
В соцсетях появилось видео, на котором в темное время суток у здания, которое пользователи соцсетей называют вокзалом, молодой мужчина после эмоциональной беседы с девушкой ударяет ее, отчего она летит на землю, он пинает ее ногой. Вторая девушка пытается вступиться за подругу, и мужчина налетает на нее и машет кулаками, пытаясь ударить, но его уводит в сторону товарищ.
"В отдел полиции по г. Обнинску поступило заявление от местной жительницы о причинении ей телесных повреждений неизвестным мужчиной. По данному факту проводится проверка, устанавливается лицо, совершившее противоправное действие. Заявительнице выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении УМВД РФ по Калужской области.
О судьбе второй девушки полиция не сообщает.
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ПроисшествияКалужская областьОбнинскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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