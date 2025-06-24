https://ria.ru/20250624/chp-2025112922.html

В Калужской области ищут мужчину, избившего девушку у вокзала

В Калужской области ищут мужчину, избившего девушку у вокзала - РИА Новости, 24.06.2025

В Калужской области ищут мужчину, избившего девушку у вокзала

Полиция ищет мужчину, избившего девушку и пытавшегося напасть на вторую у вокзала в Обнинске Калужской области. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:27:00+03:00

2025-06-24T15:27:00+03:00

2025-06-24T15:27:00+03:00

происшествия

калужская область

обнинск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_8fd859d6bf3326e241cac949561011d9.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Полиция ищет мужчину, избившего девушку и пытавшегося напасть на вторую у вокзала в Обнинске Калужской области. В соцсетях появилось видео, на котором в темное время суток у здания, которое пользователи соцсетей называют вокзалом, молодой мужчина после эмоциональной беседы с девушкой ударяет ее, отчего она летит на землю, он пинает ее ногой. Вторая девушка пытается вступиться за подругу, и мужчина налетает на нее и машет кулаками, пытаясь ударить, но его уводит в сторону товарищ. "В отдел полиции по г. Обнинску поступило заявление от местной жительницы о причинении ей телесных повреждений неизвестным мужчиной. По данному факту проводится проверка, устанавливается лицо, совершившее противоправное действие. Заявительнице выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении УМВД РФ по Калужской области. О судьбе второй девушки полиция не сообщает.

https://ria.ru/20250624/sheremetevo-2025093634.html

калужская область

обнинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калужская область, обнинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)