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Британия увеличит расходы на оборону к 2035 году - РИА Новости, 24.06.2025
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01:52 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/britanija-2024983641.html
Британия увеличит расходы на оборону к 2035 году
Британия увеличит расходы на оборону к 2035 году - РИА Новости, 24.06.2025
Британия увеличит расходы на оборону к 2035 году
Великобритания увеличит расходы на национальную оборону до 5% ВВП к 2035 году, говорится в пресс-релизе офиса премьер-министра королевства Кира Стармера. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T01:52:00+03:00
2025-06-24T01:52:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Великобритания увеличит расходы на национальную оборону до 5% ВВП к 2035 году, говорится в пресс-релизе офиса премьер-министра королевства Кира Стармера. Пресс-релиз опубликован накануне саммита НАТО в Гааге, на котором будет рассматриваться предложение увеличить оборонные расходы стран альянса до 5% ВВП к 2032 году. "Сегодня на саммите НАТО... премьер-министр примет историческое обязательство поднять расходы на национальную безопасность до 5% ВВП... Ожидается, что разделение 3,5% (основная оборона) и 1,5% (устойчивость и безопасность) к 2035 году будет согласовано на саммите НАТО", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Великобритании. По оценкам НАТО, к 2027 году Великобритания должна достичь уровня расходов на оборону в размере 4,1% ВВП, говорится в пресс-релизе. Отмечается, что заявление сделано в рамках новой стратегии национальной безопасности Великобритании, подразумевающей увеличение инвестиций в оборону, борьбу с безработицей и повышение качества жизни британцев. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге.
https://ria.ru/20250602/britanija-2020439801.html
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в мире, великобритания, гаага, кир стармер, нато
В мире, Великобритания, Гаага, Кир Стармер, НАТО
Британия увеличит расходы на оборону к 2035 году

Британия увеличит расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году

© Flickr / sjdunphyФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Flickr / sjdunphy
Флаг Великобритании . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Великобритания увеличит расходы на национальную оборону до 5% ВВП к 2035 году, говорится в пресс-релизе офиса премьер-министра королевства Кира Стармера.
Пресс-релиз опубликован накануне саммита НАТО в Гааге, на котором будет рассматриваться предложение увеличить оборонные расходы стран альянса до 5% ВВП к 2032 году.
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"Сегодня на саммите НАТО... премьер-министр примет историческое обязательство поднять расходы на национальную безопасность до 5% ВВП... Ожидается, что разделение 3,5% (основная оборона) и 1,5% (устойчивость и безопасность) к 2035 году будет согласовано на саммите НАТО", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
По оценкам НАТО, к 2027 году Великобритания должна достичь уровня расходов на оборону в размере 4,1% ВВП, говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что заявление сделано в рамках новой стратегии национальной безопасности Великобритании, подразумевающей увеличение инвестиций в оборону, борьбу с безработицей и повышение качества жизни британцев.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге.
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