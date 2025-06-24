https://ria.ru/20250624/britanija-2024983641.html

Британия увеличит расходы на оборону к 2035 году

Британия увеличит расходы на оборону к 2035 году - РИА Новости, 24.06.2025

Британия увеличит расходы на оборону к 2035 году

Великобритания увеличит расходы на национальную оборону до 5% ВВП к 2035 году, говорится в пресс-релизе офиса премьер-министра королевства Кира Стармера. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T01:52:00+03:00

2025-06-24T01:52:00+03:00

2025-06-24T01:52:00+03:00

в мире

великобритания

гаага

кир стармер

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_91d15e35928c68bdeec2172b5eb93287.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Великобритания увеличит расходы на национальную оборону до 5% ВВП к 2035 году, говорится в пресс-релизе офиса премьер-министра королевства Кира Стармера. Пресс-релиз опубликован накануне саммита НАТО в Гааге, на котором будет рассматриваться предложение увеличить оборонные расходы стран альянса до 5% ВВП к 2032 году. "Сегодня на саммите НАТО... премьер-министр примет историческое обязательство поднять расходы на национальную безопасность до 5% ВВП... Ожидается, что разделение 3,5% (основная оборона) и 1,5% (устойчивость и безопасность) к 2035 году будет согласовано на саммите НАТО", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Великобритании. По оценкам НАТО, к 2027 году Великобритания должна достичь уровня расходов на оборону в размере 4,1% ВВП, говорится в пресс-релизе. Отмечается, что заявление сделано в рамках новой стратегии национальной безопасности Великобритании, подразумевающей увеличение инвестиций в оборону, борьбу с безработицей и повышение качества жизни британцев. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге.

https://ria.ru/20250602/britanija-2020439801.html

https://ria.ru/20250309/struktura-2003934131.html

великобритания

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, гаага, кир стармер, нато