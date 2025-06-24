https://ria.ru/20250624/bpla-2025004158.html
ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025
ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников
Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T08:05:00+03:00
2025-06-24T08:05:00+03:00
2025-06-24T09:48:00+03:00
безопасность
курская область
россия
смоленская область
андрей воробьев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_0:111:2978:1786_1920x0_80_0_0_6add0e252adbed27d567be986a6e0997.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи 24 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские военные сбили:В ночь на вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник ВСУ попал в жилой дом в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пострадали два человека. Еще два БПЛА уничтожили над Волоколамским и Можайским городскими округами, там обошлось без пострадавших. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024977370.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_311:0:2978:2000_1920x0_80_0_0_198c66026bd4667134e16e095cfee9a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, россия, смоленская область, андрей воробьев, вооруженные силы украины
Безопасность, Курская область, Россия, Смоленская область, Андрей Воробьев, Вооруженные силы Украины