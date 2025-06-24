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ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025
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08:05 24.06.2025 (обновлено: 09:48 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/bpla-2025004158.html
ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025
ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников
Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T08:05:00+03:00
2025-06-24T09:48:00+03:00
безопасность
курская область
россия
смоленская область
андрей воробьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи 24 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские военные сбили:В ночь на вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник ВСУ попал в жилой дом в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пострадали два человека. Еще два БПЛА уничтожили над Волоколамским и Можайским городскими округами, там обошлось без пострадавших. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024977370.html
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безопасность, курская область, россия, смоленская область, андрей воробьев, вооруженные силы украины
Безопасность, Курская область, Россия, Смоленская область, Андрей Воробьев, Вооруженные силы Украины

ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСоединение ПВО
Соединение ПВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Соединение ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи 24 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Российские военные уничтожили группу дроноводов ВСУ в Черниговской области
23 июня, 23:53
Российские военные сбили:
  • 14 БПЛА — над Курской областью;
  • два — над Московским регионом;
  • по одному — над территориями Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областей.
В ночь на вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник ВСУ попал в жилой дом в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пострадали два человека. Еще два БПЛА уничтожили над Волоколамским и Можайским городскими округами, там обошлось без пострадавших.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьКурская областьРоссияСмоленская областьАндрей ВоробьевВооруженные силы Украины
 
 
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