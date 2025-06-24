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Bloomberg назвало стоимость войны НАТО и России - РИА Новости, 24.06.2025
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14:44 24.06.2025 (обновлено: 15:08 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/bloomberg-2025102340.html
Bloomberg назвало стоимость войны НАТО и России
Bloomberg назвало стоимость войны НАТО и России - РИА Новости, 24.06.2025
Bloomberg назвало стоимость войны НАТО и России
Год боевых действий между Североатлантическим альянсом и Россией будет стоить мировой экономике полтора триллиона долларов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:44:00+03:00
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москва
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Год боевых действий между Североатлантическим альянсом и Россией будет стоить мировой экономике полтора триллиона долларов, пишет Bloomberg.&quot;По оценкам Bloomberg Economics, в первый год войны прямой ущерб от разрушений в зоне боевых действий, рост цен на энергоносители из-за прекращения поставок из России и продажа активов на финансовых рынках могут привести к сокращению мирового ВВП на 1,3 процента, или 1,5 триллиона долларов, что почти равно последствиям полномасштабного конфликта на Украине&quot;, — говорится в публикации.Обозреватели издания предполагают, что боевые действия между Россией и альянсом могут начаться в странах Прибалтики.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для его интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250624/moment-2025036058.html
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россия, москва, прибалтика, нато, в мире
Россия, Москва, Прибалтика, НАТО, В мире
Bloomberg назвало стоимость войны НАТО и России

Bloomberg: год войны НАТО и России будет стоить миру 1,5 триллиона долларов

© AP Photo / Vadim GhirdaУчения НАТО в Черном море
Учения НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Учения НАТО в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Год боевых действий между Североатлантическим альянсом и Россией будет стоить мировой экономике полтора триллиона долларов, пишет Bloomberg.
«

"По оценкам Bloomberg Economics, в первый год войны прямой ущерб от разрушений в зоне боевых действий, рост цен на энергоносители из-за прекращения поставок из России и продажа активов на финансовых рынках могут привести к сокращению мирового ВВП на 1,3 процента, или 1,5 триллиона долларов, что почти равно последствиям полномасштабного конфликта на Украине", — говорится в публикации.

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Обозреватели издания предполагают, что боевые действия между Россией и альянсом могут начаться в странах Прибалтики.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для его интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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