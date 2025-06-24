https://ria.ru/20250624/bloomberg-2025102340.html

Bloomberg назвало стоимость войны НАТО и России

Bloomberg назвало стоимость войны НАТО и России - РИА Новости, 24.06.2025

Bloomberg назвало стоимость войны НАТО и России

Год боевых действий между Североатлантическим альянсом и Россией будет стоить мировой экономике полтора триллиона долларов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:44:00+03:00

2025-06-24T14:44:00+03:00

2025-06-24T15:08:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Год боевых действий между Североатлантическим альянсом и Россией будет стоить мировой экономике полтора триллиона долларов, пишет Bloomberg."По оценкам Bloomberg Economics, в первый год войны прямой ущерб от разрушений в зоне боевых действий, рост цен на энергоносители из-за прекращения поставок из России и продажа активов на финансовых рынках могут привести к сокращению мирового ВВП на 1,3 процента, или 1,5 триллиона долларов, что почти равно последствиям полномасштабного конфликта на Украине", — говорится в публикации.Обозреватели издания предполагают, что боевые действия между Россией и альянсом могут начаться в странах Прибалтики.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для его интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250624/moment-2025036058.html

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россия, москва, прибалтика, нато, в мире