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Биржи США закрылись ростом после атаки Ирана на базу в Катаре - РИА Новости, 24.06.2025
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00:17 24.06.2025 (обновлено: 00:18 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/birzhi-2024979179.html
Биржи США закрылись ростом после атаки Ирана на базу в Катаре
Биржи США закрылись ростом после атаки Ирана на базу в Катаре - РИА Новости, 24.06.2025
Биржи США закрылись ростом после атаки Ирана на базу в Катаре
Основные фондовые индексы США ускорили рост на закрытии биржи в понедельник после атаки Ирана на американскую базу в Катаре, следует из данных торгов. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T00:17:00+03:00
2025-06-24T00:18:00+03:00
в мире
иран
сша
катар
дональд трамп
аббас аракчи
антониу гутерреш
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Основные фондовые индексы США ускорили рост на закрытии биржи в понедельник после атаки Ирана на американскую базу в Катаре, следует из данных торгов. Иранские вооруженные силы в понедельник сообщили, что Иран осуществил ракетную атаку против базы США в Катаре. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована в Катаре ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана, отметив, что пострадавших среди персонала США нет. Первая торговая сессия после субботник ударов ВВС США по Ирану открылась умеренным ростом основных индексов. По состоянию на 18.03 мск понедельника промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,18% - до 42 282,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,49%, до 19 543,09 пункта, а индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,45%, до 5 995,02 пункта. По данным на момент закрытия биржи, Dow Jones вырос на 0,89%, Nasdaq прибавил 0,94%, S&amp;P 500 - 0,96%. Таким образом, фондовые рынки США не испытывали на себе негативных последствий от действий американского президента Дональда Трампа, приказавшего нанести удары по территории Ирана, в ответ на которые Тегеран атаковал базу США в Катаре. Трамп в понедельник выразил надежду на восстановление мира. Весеннее решение Трампа ввести дополнительные пошлины на импорт товаров привело к рекордным снижениям на рынках. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. На этом фоне парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары СШАопасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250623/iran--2024960927.html
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в мире, иран, сша, катар, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, министерство обороны сша, магатэ, dow jones, nasdaq, s&p 500, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, Иран, США, Катар, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, Министерство обороны США, МАГАТЭ, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар Ирана по американской базе в Катаре
Биржи США закрылись ростом после атаки Ирана на базу в Катаре

Биржевые индексы США ускорили рост после атаки Ирана на базу в Катаре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Основные фондовые индексы США ускорили рост на закрытии биржи в понедельник после атаки Ирана на американскую базу в Катаре, следует из данных торгов.
Иранские вооруженные силы в понедельник сообщили, что Иран осуществил ракетную атаку против базы США в Катаре. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована в Катаре ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана, отметив, что пострадавших среди персонала США нет.
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иран атаковал американскую базу в Катаре
Вчера, 21:08
Первая торговая сессия после субботник ударов ВВС США по Ирану открылась умеренным ростом основных индексов.
По состоянию на 18.03 мск понедельника промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,18% - до 42 282,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,49%, до 19 543,09 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,45%, до 5 995,02 пункта. По данным на момент закрытия биржи, Dow Jones вырос на 0,89%, Nasdaq прибавил 0,94%, S&P 500 - 0,96%.
Таким образом, фондовые рынки США не испытывали на себе негативных последствий от действий американского президента Дональда Трампа, приказавшего нанести удары по территории Ирана, в ответ на которые Тегеран атаковал базу США в Катаре. Трамп в понедельник выразил надежду на восстановление мира. Весеннее решение Трампа ввести дополнительные пошлины на импорт товаров привело к рекордным снижениям на рынках.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Axios: Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз в Катаре
Вчера, 19:45
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
На этом фоне парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары СШАопасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Доллар дорожает к мировым валютам после событий на Ближнем Востоке
Вчера, 08:31
 
В миреИранСШАКатарДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНМинистерство обороны СШАМАГАТЭDow JonesNasdaqS&P 500Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар Ирана по американской базе в Катаре
 
 
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