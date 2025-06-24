Биржи США закрылись ростом после атаки Ирана на базу в Катаре
Биржевые индексы США ускорили рост после атаки Ирана на базу в Катаре
Доллары США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Основные фондовые индексы США ускорили рост на закрытии биржи в понедельник после атаки Ирана на американскую базу в Катаре, следует из данных торгов.
Иран атаковал американскую базу в Катаре
Вчера, 21:08
Первая торговая сессия после субботник ударов ВВС США по Ирану открылась умеренным ростом основных индексов.
По состоянию на 18.03 мск понедельника промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,18% - до 42 282,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,49%, до 19 543,09 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,45%, до 5 995,02 пункта. По данным на момент закрытия биржи, Dow Jones вырос на 0,89%, Nasdaq прибавил 0,94%, S&P 500 - 0,96%.
Таким образом, фондовые рынки США не испытывали на себе негативных последствий от действий американского президента Дональда Трампа, приказавшего нанести удары по территории Ирана, в ответ на которые Тегеран атаковал базу США в Катаре. Трамп в понедельник выразил надежду на восстановление мира. Весеннее решение Трампа ввести дополнительные пошлины на импорт товаров привело к рекордным снижениям на рынках.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
На этом фоне парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары СШАопасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.