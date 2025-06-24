https://ria.ru/20250624/biryukov-2025085872.html

Здания 51 школы оборудуют подсветкой в Москве, заявил Бирюков

Здания 51 школы оборудуют подсветкой в Москве, заявил Бирюков - РИА Новости, 24.06.2025

Здания 51 школы оборудуют подсветкой в Москве, заявил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства оборудуют здания 51 школы архитектурно-художественной подсветкой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T13:54:00+03:00

2025-06-24T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудуют здания 51 школы архитектурно-художественной подсветкой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках масштабной программы модернизации "Моя школа" в этом году продолжим мероприятия по оснащению зданий столичных школ архитектурно-художественной подсветкой. Ее получит 51 образовательный объект. Ранее в рамках пилотного проекта подсветка украсила фасады четырех школ", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что на каждом здании специалисты АО "ОЭК" установят от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников холодного и теплого оттенков белого цвета. "Температура света для каждого проекта определяется индивидуально, чтобы не допустить как "пересвета", так и недостаточной освещенности. Правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство. Кроме того, наличие подсветки делает территорию безопаснее в вечернее и ночное время", - пояснил Бирюков. Он напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

https://ria.ru/20250624/moskva-2025084950.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков