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Здания 51 школы оборудуют подсветкой в Москве, заявил Бирюков - РИА Новости, 24.06.2025
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13:54 24.06.2025 (обновлено: 13:55 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/biryukov-2025085872.html
Здания 51 школы оборудуют подсветкой в Москве, заявил Бирюков
Здания 51 школы оборудуют подсветкой в Москве, заявил Бирюков - РИА Новости, 24.06.2025
Здания 51 школы оборудуют подсветкой в Москве, заявил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства оборудуют здания 51 школы архитектурно-художественной подсветкой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:54:00+03:00
2025-06-24T13:55:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудуют здания 51 школы архитектурно-художественной подсветкой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках масштабной программы модернизации "Моя школа" в этом году продолжим мероприятия по оснащению зданий столичных школ архитектурно-художественной подсветкой. Ее получит 51 образовательный объект. Ранее в рамках пилотного проекта подсветка украсила фасады четырех школ", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что на каждом здании специалисты АО "ОЭК" установят от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников холодного и теплого оттенков белого цвета. "Температура света для каждого проекта определяется индивидуально, чтобы не допустить как "пересвета", так и недостаточной освещенности. Правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство. Кроме того, наличие подсветки делает территорию безопаснее в вечернее и ночное время", - пояснил Бирюков. Он напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
https://ria.ru/20250624/moskva-2025084950.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Здания 51 школы оборудуют подсветкой в Москве, заявил Бирюков

Бирюков: здания 51 школы оборудуют архитектурно-художественной подсветкой

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramШкола с архитектурно-художественной подсветкой в Москве
Школа с архитектурно-художественной подсветкой в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Школа с архитектурно-художественной подсветкой в Москве
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудуют здания 51 школы архитектурно-художественной подсветкой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках масштабной программы модернизации "Моя школа" в этом году продолжим мероприятия по оснащению зданий столичных школ архитектурно-художественной подсветкой. Ее получит 51 образовательный объект. Ранее в рамках пилотного проекта подсветка украсила фасады четырех школ", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что на каждом здании специалисты АО "ОЭК" установят от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников холодного и теплого оттенков белого цвета.
"Температура света для каждого проекта определяется индивидуально, чтобы не допустить как "пересвета", так и недостаточной освещенности. Правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство. Кроме того, наличие подсветки делает территорию безопаснее в вечернее и ночное время", - пояснил Бирюков.
Он напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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