https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2025203189.html

Над российскими регионами уничтожили 22 украинских дрона

Над российскими регионами уничтожили 22 украинских дрона - РИА Новости, 24.06.2025

Над российскими регионами уничтожили 22 украинских дрона

Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T20:36:00+03:00

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2025-06-24T20:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

воронежская область

самарское

безопасность

белгородская область

саратовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."В период с 16:10 мск до 19:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении. Дроны сбивали над пятью регионами: ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2025184188.html

россия

воронежская область

самарское

белгородская область

саратовская область

самарская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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