https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2025203189.html
Над российскими регионами уничтожили 22 украинских дрона
Над российскими регионами уничтожили 22 украинских дрона - РИА Новости, 24.06.2025
Над российскими регионами уничтожили 22 украинских дрона
Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T20:36:00+03:00
2025-06-24T20:36:00+03:00
2025-06-24T20:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
воронежская область
самарское
безопасность
белгородская область
саратовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340910_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_e47bc872c3181daa0e1a5e021617804d.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."В период с 16:10 мск до 19:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении. Дроны сбивали над пятью регионами: ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2025184188.html
россия
воронежская область
самарское
белгородская область
саратовская область
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340910_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_d42f4f3e3d5b5f2dc093d1619ede3fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воронежская область, самарское, безопасность, белгородская область, саратовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), самарская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область, Самарское, Безопасность, Белгородская область, Саратовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Самарская область, Вооруженные силы Украины
Над российскими регионами уничтожили 22 украинских дрона
Минобороны: силы ПВО уничтожили 22 беспилотника над пятью российскими областями