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Над российскими регионами уничтожили 22 украинских дрона - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 24.06.2025 (обновлено: 20:57 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2025203189.html
Над российскими регионами уничтожили 22 украинских дрона
Над российскими регионами уничтожили 22 украинских дрона - РИА Новости, 24.06.2025
Над российскими регионами уничтожили 22 украинских дрона
Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T20:36:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
воронежская область
самарское
безопасность
белгородская область
саратовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.&quot;В период с 16:10 мск до 19:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа&quot;, — говорится в заявлении. Дроны сбивали над пятью регионами: ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2025184188.html
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россия, воронежская область, самарское, безопасность, белгородская область, саратовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), самарская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область, Самарское, Безопасность, Белгородская область, Саратовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Самарская область, Вооруженные силы Украины
Над российскими регионами уничтожили 22 украинских дрона

Минобороны: силы ПВО уничтожили 22 беспилотника над пятью российскими областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
«

"В период с 16:10 мск до 19:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Дроны сбивали над пятью регионами:
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Артиллеристы ВС РФ заряжают 152-мм гаубицу Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоронежская областьСамарскоеБезопасностьБелгородская областьСаратовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Самарская областьВооруженные силы Украины
 
 
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