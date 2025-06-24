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В Ульяновской области отразили атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:56 24.06.2025 (обновлено: 18:17 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2025158127.html
В Ульяновской области отразили атаку украинских беспилотников
В Ульяновской области отразили атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025
В Ульяновской области отразили атаку украинских беспилотников
Вражеские беспилотники упали в четырех районах Ульяновской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Алексей Русских в своем... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:56:00+03:00
2025-06-24T18:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
ульяновская область
русский (остров)
украина
вооруженные силы украины
происшествия
старокулаткинский район
алексей русских
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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Вражеские беспилотники упали в четырех районах Ульяновской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале."По состоянию на 18.00 (17.00 мск), места падений вражеских беспилотников зафиксированы в окрестностях села Урено-Карлинское Карсунского района, села Старый Атлаш Старокулаткинского района, рабочего поселка Жадовка Барышского района, а также в Базарносызганском районе. Разрушений и пострадавших нет. На месте работают спецслужбы", - написал губернатор.Русских добавил, что для обеспечения безопасности ограничена работа мобильного интернета.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html
ульяновская область
русский (остров)
украина
старокулаткинский район
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ульяновская область, русский (остров), украина, вооруженные силы украины, происшествия, старокулаткинский район, алексей русских, карсунский район
Специальная военная операция на Украине, Ульяновская область, Русский (остров), Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Старокулаткинский район, Алексей Русских, Карсунский район
В Ульяновской области отразили атаку украинских беспилотников

Ульяновский губернатор Русских: украинские дроны упали в четырех районах региона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Вражеские беспилотники упали в четырех районах Ульяновской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.
«
"По состоянию на 18.00 (17.00 мск), места падений вражеских беспилотников зафиксированы в окрестностях села Урено-Карлинское Карсунского района, села Старый Атлаш Старокулаткинского района, рабочего поселка Жадовка Барышского района, а также в Базарносызганском районе. Разрушений и пострадавших нет. На месте работают спецслужбы", - написал губернатор.
Русских добавил, что для обеспечения безопасности ограничена работа мобильного интернета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУльяновская областьРусский (остров)УкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияСтарокулаткинский районАлексей РусскихКарсунский район
 
 
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