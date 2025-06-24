https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2025158127.html

В Ульяновской области отразили атаку украинских беспилотников

В Ульяновской области отразили атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025

В Ульяновской области отразили атаку украинских беспилотников

Вражеские беспилотники упали в четырех районах Ульяновской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Алексей Русских в своем... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:56:00+03:00

2025-06-24T17:56:00+03:00

2025-06-24T18:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

ульяновская область

русский (остров)

украина

вооруженные силы украины

происшествия

старокулаткинский район

алексей русских

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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Вражеские беспилотники упали в четырех районах Ульяновской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале."По состоянию на 18.00 (17.00 мск), места падений вражеских беспилотников зафиксированы в окрестностях села Урено-Карлинское Карсунского района, села Старый Атлаш Старокулаткинского района, рабочего поселка Жадовка Барышского района, а также в Базарносызганском районе. Разрушений и пострадавших нет. На месте работают спецслужбы", - написал губернатор.Русских добавил, что для обеспечения безопасности ограничена работа мобильного интернета.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html

ульяновская область

русский (остров)

украина

старокулаткинский район

карсунский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ульяновская область, русский (остров), украина, вооруженные силы украины, происшествия, старокулаткинский район, алексей русских, карсунский район