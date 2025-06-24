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В Ульяновской области отразили атаку украинских беспилотников
В Ульяновской области отразили атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025
В Ульяновской области отразили атаку украинских беспилотников
Вражеские беспилотники упали в четырех районах Ульяновской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Алексей Русских в своем... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:56:00+03:00
2025-06-24T17:56:00+03:00
2025-06-24T18:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
ульяновская область
русский (остров)
украина
вооруженные силы украины
происшествия
старокулаткинский район
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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Вражеские беспилотники упали в четырех районах Ульяновской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале."По состоянию на 18.00 (17.00 мск), места падений вражеских беспилотников зафиксированы в окрестностях села Урено-Карлинское Карсунского района, села Старый Атлаш Старокулаткинского района, рабочего поселка Жадовка Барышского района, а также в Базарносызганском районе. Разрушений и пострадавших нет. На месте работают спецслужбы", - написал губернатор.Русских добавил, что для обеспечения безопасности ограничена работа мобильного интернета.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html
ульяновская область
русский (остров)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Ульяновской области отразили атаку украинских беспилотников
Ульяновский губернатор Русских: украинские дроны упали в четырех районах региона