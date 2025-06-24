https://ria.ru/20250624/bespilotnik-2025198239.html
Над Самарской областью уничтожили беспилотник
Над Самарской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 24.06.2025
Над Самарской областью уничтожили беспилотник
Беспилотник был сбит в небе над Самарской областью, жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T20:05:00+03:00
2025-06-24T20:05:00+03:00
2025-06-24T20:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
вячеслав федорищев
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Беспилотник был сбит в небе над Самарской областью, жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев."Уважаемые жители Самарской области. Сегодня в небе над нашим регионом был сбит БПЛА. Жертв и разрушений нет. Благодарю наших военных, службы ПВО, которые всегда на страже нашей безопасности", - написал Федорищев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025005689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, вячеслав федорищев, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Самарской областью уничтожили беспилотник
Федорищев: над Самарской областью сбили беспилотник ВСУ, жертв и разрушений нет