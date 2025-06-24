https://ria.ru/20250624/bespilotnik-2025198239.html

Над Самарской областью уничтожили беспилотник

Над Самарской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 24.06.2025

Над Самарской областью уничтожили беспилотник

Беспилотник был сбит в небе над Самарской областью, жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 24.06.2025

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специальная военная операция на украине

самарская область

вячеслав федорищев

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Беспилотник был сбит в небе над Самарской областью, жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев."Уважаемые жители Самарской области. Сегодня в небе над нашим регионом был сбит БПЛА. Жертв и разрушений нет. Благодарю наших военных, службы ПВО, которые всегда на страже нашей безопасности", - написал Федорищев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025005689.html

самарская область

украина

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Наталья Макарова

самарская область, вячеслав федорищев, происшествия, украина, вооруженные силы украины