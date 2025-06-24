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Над Самарской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:05 24.06.2025 (обновлено: 20:08 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/bespilotnik-2025198239.html
Над Самарской областью уничтожили беспилотник
Над Самарской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 24.06.2025
Над Самарской областью уничтожили беспилотник
Беспилотник был сбит в небе над Самарской областью, жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T20:05:00+03:00
2025-06-24T20:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
вячеслав федорищев
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Беспилотник был сбит в небе над Самарской областью, жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.&quot;Уважаемые жители Самарской области. Сегодня в небе над нашим регионом был сбит БПЛА. Жертв и разрушений нет. Благодарю наших военных, службы ПВО, которые всегда на страже нашей безопасности&quot;, - написал Федорищев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025005689.html
самарская область
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самарская область, вячеслав федорищев, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Самарской областью уничтожили беспилотник

Федорищев: над Самарской областью сбили беспилотник ВСУ, жертв и разрушений нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели. Архивное фото
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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Беспилотник был сбит в небе над Самарской областью, жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
«

"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня в небе над нашим регионом был сбит БПЛА. Жертв и разрушений нет. Благодарю наших военных, службы ПВО, которые всегда на страже нашей безопасности", - написал Федорищев в своем Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСамарская областьВячеслав ФедорищевПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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