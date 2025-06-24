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Неизвестный беспилотник атаковал военную базу на севере Багдада
Неизвестный беспилотник атаковал военную базу на севере Багдада - РИА Новости, 24.06.2025
Неизвестный беспилотник атаковал военную базу на севере Багдада
Неизвестный беспилотник атаковал в ночь на вторник военный лагерь на базе Эт-Таджи на севере Багдада, происшествие обошлось без жертв, сообщил иракскому... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T04:06:00+03:00
2025-06-24T04:06:00+03:00
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ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Неизвестный беспилотник атаковал в ночь на вторник военный лагерь на базе Эт-Таджи на севере Багдада, происшествие обошлось без жертв, сообщил иракскому информационному агентству INA командующий военными операциями в Багдаде Валид ат-Тамими. "Беспилотник неизвестного происхождения атаковал одну из позиций в военном лагере Эт-Таджи", - сказал он. В социальных сетях распространяются видеозаписи сильного взрыва, который, как утверждается, произошел на базе Эт-Таджи. Пользователи предполагают, что Израиль атаковал радар на этой базе. Кроме того, в социальных сетях появились видеокадры сильного пожара, который, как утверждается, вспыхнул на военно-воздушной базе Баляд в иракской провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада.
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в мире, багдад (город), израиль, салах-эд-дин (мухафаза), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Багдад (город), Израиль, Салах-эд-Дин (мухафаза), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Неизвестный беспилотник атаковал военную базу на севере Багдада
INA: БПЛА атаковал военную базу Эт-Таджи на севере Багдада