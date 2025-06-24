Рейтинг@Mail.ru
Неизвестный беспилотник атаковал военную базу на севере Багдада - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:06 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/bespilotnik-2024990506.html
Неизвестный беспилотник атаковал военную базу на севере Багдада
Неизвестный беспилотник атаковал военную базу на севере Багдада - РИА Новости, 24.06.2025
Неизвестный беспилотник атаковал военную базу на севере Багдада
Неизвестный беспилотник атаковал в ночь на вторник военный лагерь на базе Эт-Таджи на севере Багдада, происшествие обошлось без жертв, сообщил иракскому... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T04:06:00+03:00
2025-06-24T04:06:00+03:00
в мире
багдад (город)
израиль
салах-эд-дин (мухафаза)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_f516f40a4bac463625a08f444c59d525.jpg
ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Неизвестный беспилотник атаковал в ночь на вторник военный лагерь на базе Эт-Таджи на севере Багдада, происшествие обошлось без жертв, сообщил иракскому информационному агентству INA командующий военными операциями в Багдаде Валид ат-Тамими. "Беспилотник неизвестного происхождения атаковал одну из позиций в военном лагере Эт-Таджи", - сказал он. В социальных сетях распространяются видеозаписи сильного взрыва, который, как утверждается, произошел на базе Эт-Таджи. Пользователи предполагают, что Израиль атаковал радар на этой базе. Кроме того, в социальных сетях появились видеокадры сильного пожара, который, как утверждается, вспыхнул на военно-воздушной базе Баляд в иракской провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада.
https://ria.ru/20241019/irak-1978924540.html
багдад (город)
израиль
салах-эд-дин (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_75f69fce02a8bbb1b990cc1c74c0c3de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, багдад (город), израиль, салах-эд-дин (мухафаза), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Багдад (город), Израиль, Салах-эд-Дин (мухафаза), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Неизвестный беспилотник атаковал военную базу на севере Багдада

INA: БПЛА атаковал военную базу Эт-Таджи на севере Багдада

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Неизвестный беспилотник атаковал в ночь на вторник военный лагерь на базе Эт-Таджи на севере Багдада, происшествие обошлось без жертв, сообщил иракскому информационному агентству INA командующий военными операциями в Багдаде Валид ат-Тамими.
"Беспилотник неизвестного происхождения атаковал одну из позиций в военном лагере Эт-Таджи", - сказал он.
В социальных сетях распространяются видеозаписи сильного взрыва, который, как утверждается, произошел на базе Эт-Таджи. Пользователи предполагают, что Израиль атаковал радар на этой базе.
Кроме того, в социальных сетях появились видеокадры сильного пожара, который, как утверждается, вспыхнул на военно-воздушной базе Баляд в иракской провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада.
Город Эйлат, Израиль - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Иракские группировки заявили об атаке на цель на юге Израиля
19 октября 2024, 22:06
 
В миреБагдад (город)ИзраильСалах-эд-Дин (мухафаза)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала