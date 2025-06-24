https://ria.ru/20250624/bespilotnik-2024990506.html

Неизвестный беспилотник атаковал военную базу на севере Багдада

Неизвестный беспилотник атаковал военную базу на севере Багдада - РИА Новости, 24.06.2025

Неизвестный беспилотник атаковал военную базу на севере Багдада

Неизвестный беспилотник атаковал в ночь на вторник военный лагерь на базе Эт-Таджи на севере Багдада, происшествие обошлось без жертв, сообщил иракскому... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T04:06:00+03:00

2025-06-24T04:06:00+03:00

2025-06-24T04:06:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Неизвестный беспилотник атаковал в ночь на вторник военный лагерь на базе Эт-Таджи на севере Багдада, происшествие обошлось без жертв, сообщил иракскому информационному агентству INA командующий военными операциями в Багдаде Валид ат-Тамими. "Беспилотник неизвестного происхождения атаковал одну из позиций в военном лагере Эт-Таджи", - сказал он. В социальных сетях распространяются видеозаписи сильного взрыва, который, как утверждается, произошел на базе Эт-Таджи. Пользователи предполагают, что Израиль атаковал радар на этой базе. Кроме того, в социальных сетях появились видеокадры сильного пожара, который, как утверждается, вспыхнул на военно-воздушной базе Баляд в иракской провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада.

https://ria.ru/20241019/irak-1978924540.html

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в мире, багдад (город), израиль, салах-эд-дин (мухафаза), война израиля и ирана: последние новости о конфликте