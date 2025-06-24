https://ria.ru/20250624/bespilotnik-2024988639.html
В Красногорске БПЛА попал в жилой дом, загорелась квартира
В Красногорске БПЛА попал в жилой дом, загорелась квартира - РИА Новости, 24.06.2025
В Красногорске БПЛА попал в жилой дом, загорелась квартира
БПЛА попал в жилой дом в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров, пострадал один... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T03:29:00+03:00
2025-06-24T03:29:00+03:00
2025-06-24T03:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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красногорск
жилье
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. БПЛА попал в жилой дом в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров, пострадал один человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Этой ночью беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения - загорелась квартира на 17-м этаже. Пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Все люди самостоятельно вышли из дома", - написал он в Telegram-канале.Воробьев подчеркнул, что пострадал один человек - 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги, сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Также, по его словам, госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе - острая реакция на стресс."На месте находится глава муниципалитета - чтобы оказать оперативную помощь. Далее сделаем все необходимое для восстановления сгоревшей квартиры", - добавил Воробьев.По его словам, ранее в регионе был сбит еще один БПЛА."Еще один беспилотник был ранее сегодня сбит над Волоколамским городским округом, в этом районе никто не пострадал", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20250624/bespilotnik-2024984593.html
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происшествия, красногорск, жилье, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Красногорск, Жилье, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В Красногорске БПЛА попал в жилой дом, загорелась квартира
Воробьев: в Красногорске БПЛА попал в жилой дом, загорелась квартира