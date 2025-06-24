https://ria.ru/20250624/bespilotnik-2024984593.html
ПВО сбила второй беспилотник, летящий на Москву
ПВО сбила второй беспилотник, летящий на Москву - РИА Новости, 24.06.2025
ПВО сбила второй беспилотник, летящий на Москву
ПВО сбила еще один вражеский БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T02:16:00+03:00
2025-06-24T02:16:00+03:00
2025-06-24T02:16:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ПВО сбила еще один вражеский БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее Собянин сообщал, что ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. "ПВО Минобороны сбит еще один вражеский БПЛА", - написал Собянин в Telegram-канале.
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москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
ПВО сбила второй беспилотник, летящий на Москву
Собянин: ПВО сбила второй беспилотник, летящий на Москву