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Дело экс-главы "Белоблводоканала" приостановили из-за его участия в СВО
Дело экс-главы "Белоблводоканала" приостановили из-за его участия в СВО - РИА Новости, 24.06.2025
Дело экс-главы "Белоблводоканала" приостановили из-за его участия в СВО
Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ГУП "Белоблводоканал" Александра Николаева, который обвинялся в получении взяток на сумму более 27 миллионов... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T05:17:00+03:00
2025-06-24T05:17:00+03:00
2025-06-24T09:10:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ГУП "Белоблводоканал" Александра Николаева, который обвинялся в получении взяток на сумму более 27 миллионов рублей, приостановлено в связи с убытием в зону проведения СВО, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Стрелков. По данным регионального СУСК, с декабря 2022 по август 2023 года бывший директор и его первый заместитель, который сейчас находится в зоне СВО, через посредника получили от руководителей трех подрядных фирм свыше 27 миллионов рублей. Эти деньги были получены за беспрепятственное принятие выполненных работ и ускорение их оплаты. Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. Обвиняемый находился под домашним арестом. "Дела нет такого... На фронт ушел", - сказал собеседник агентства. В суде РИА Новости отказались предоставить подробности по материалам дела, отметив лишь, что было "вынесено постановление о приостановлении по делу, поскольку отсутствует реальная возможность участия подсудимого в судебном разбирательстве".
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происшествия, россия, белгородская область, белгород
Происшествия, Россия, Белгородская область, Белгород
Дело экс-главы "Белоблводоканала" приостановили из-за его участия в СВО
Дело экс-главы Белоблводоканала Николаева приостановили из-за его участия в СВО