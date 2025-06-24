https://ria.ru/20250624/babakov-2024996612.html

В Госдуме обсудят возможные угрозы применения ИИ, заявил Бабаков

В Госдуме обсудят возможные угрозы применения ИИ, заявил Бабаков - РИА Новости, 24.06.2025

В Госдуме обсудят возможные угрозы применения ИИ, заявил Бабаков

Ключевым моментом рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению применения искусственного интеллекта в различных областях станет обсуждение возможных... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T06:09:00+03:00

2025-06-24T06:09:00+03:00

2025-06-24T06:09:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Ключевым моментом рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению применения искусственного интеллекта в различных областях станет обсуждение возможных угроз, которые несет ИИ сам по себе, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Ключевым моментом работы нашей группы будет обсуждение возможных угроз, которая несет сама по себе эта тема. Если ты понимаешь направления, масштабы, размеры, тем самым ты готовишь реакцию на подобного рода явления. Идея - это очень важно для нас, потому что не стоит думать, что угрозы - они есть только в военной сфере", - сказал Бабаков. Он отметил, что было предложено начать с простого и понятного - выстраивания категориального аппарата, чтобы дать определение ИИ, и как следствие - структурирования отдельных элементов. По его словам, идет работа над созданием базового закона. "Мы с этого начали, да, поэтому сейчас идет процесс обмена мнениями, мы привлекаем экспертов, специалистов этой области, изучаем опыт других стран и пытаемся выработать подходы. Поскольку суверенитет будет реализоваться только в том случае, если мы будем опираться на собственные разработки", - добавил Бабаков. Вице-спикер Госдумы отметил, что неконтролируемые процессы в разных сферах жизни могут быть достаточно опасными и для отдельно взятых членов социума, поэтому проникновение неконтролируемых воздействий во многие сферы должно быть исключено. Политик считает, что создание данной рабочей группы обусловлено тем, что в жизни происходит много нового. Это касается абсолютно всех сфер, где присутствуют информационные потоки и необходимость взвешенного и объективного анализа информации, и искусственный интеллект - это вызов времени. "Мы должны первое, что сделать - это признать, что есть результат прогресса. Прогресс остановить нельзя, но не регулировать подобного рода масштабные явления было бы неправильно. И вопрос не должен никого пугать. Потому что присутствует в том числе и другая крайняя точка зрения - отказаться от любого регулирования, предоставив теме самостоятельное развитие с помощью того же рынка. Мы просто люди ответственные, взвешенные, понимаем, что само по себе это заявление, значит, будет подвержено влиянию тех сил, которые не связаны в том числе и с интересами нашего государства. Поэтому очень важно здесь рассматривать комплекс на эту систему. Законодательное оформление крайне необходимо", - добавил он. Парламентарий также подчеркнул, что это вопрос не контроля, а регулирования и выведения на первый план национальных интересов, что в свою очередь касается и разработок соответствующих платформ, а также дальнейшего их применения. "Технологические и сложнейшие процессы, которые сегодня обсуждаются, контроль над которыми осуществляется человеком, мы предоставим неконтролируемому устройству. Это как? Мы же говорим о техногенных катастрофах, которые порождаются порою явлениями, связанными с человеком. А мы не можем никому доверить самого себя. Другое дело, что подобного рода разработки должны облегчать, упрощать, повышать эффективность и так далее, но не заменять. Не совсем правильно. Посмотрите темы химии, биологии - разве там нет направлений, которые могут быть при неконтролируемом развитии событий опасными для человека?" - отметил он. Бабаков сообщил, что также ведется работа и над этической составляющей, ведь это одна из приоритетных сфер, так как важно понимать ответственность тех, кто применяет ИИ. Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, александр бабаков, госдума рф