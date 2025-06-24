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Азаров заявил, что производство оружия на Украине используют как прикрытие - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:46 24.06.2025 (обновлено: 07:18 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/azarov-2024998986.html
Азаров заявил, что производство оружия на Украине используют как прикрытие
Азаров заявил, что производство оружия на Украине используют как прикрытие - РИА Новости, 24.06.2025
Азаров заявил, что производство оружия на Украине используют как прикрытие
Европа не будет производить оружие на Украине, это прикрытие для продолжения поставок, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T06:46:00+03:00
2025-06-24T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
германия
украина
киев
борис писториус
николай азаров (политик)
рустем умеров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Европа не будет производить оружие на Украине, это прикрытие для продолжения поставок, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Невозможно спрятать большой завод, который будет производить ракеты или снаряды. Ну невозможно. Надо же завозить металл на этот завод. То есть подъездные пути и так далее, и так далее. Логистика. Все это будет абсолютно известно. Ну и наступит момент, когда от этого завода ничего не останется", - заявил Азаров РИА Новости. По его словам, любой человек, у которого есть капля здравого смысла, понимает, что в стране, где любое предприятие можно разбомбить, строить такое производство смысла нет. "Гораздо проще завести готовое (оружие), поскольку все-таки логистика работает, завозы. И, так сказать, этим пользоваться. А говорить можно что угодно, что и заводы они там будут строить, еще что-то. Можно и телекамеры привезти, показать, где там что-то будет вытачиваться, точиться, обрабатываться… И даже найдутся люди, которые в это поверят. Но по факту люди знающие, которые отслеживают ситуацию на Украине, прекрасно понимают, что все это пустая болтовня. Они как поставляли, наверное, 90% всего того, что необходимо, армии киевского режима, да так и будут продолжать поставлять, пока не будет достигнуты соответствующие соглашения", - считает Азаров. В конце мая министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Германии Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. В начале июня Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, а всего в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
https://ria.ru/20250623/azarov-2024762449.html
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германия, украина, киев, борис писториус, николай азаров (политик), рустем умеров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, Киев, Борис Писториус, Николай Азаров (политик), Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины
Азаров заявил, что производство оружия на Украине используют как прикрытие

Азаров: Европа использует производство оружия на Украине как прикрытие поставок

© РИА Новости / Сергей ТышковецНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Сергей Тышковец
Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Европа не будет производить оружие на Украине, это прикрытие для продолжения поставок, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Невозможно спрятать большой завод, который будет производить ракеты или снаряды. Ну невозможно. Надо же завозить металл на этот завод. То есть подъездные пути и так далее, и так далее. Логистика. Все это будет абсолютно известно. Ну и наступит момент, когда от этого завода ничего не останется", - заявил Азаров РИА Новости.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Европа снизила градус риторики по Украине, заявил Азаров
23 июня, 10:20
По его словам, любой человек, у которого есть капля здравого смысла, понимает, что в стране, где любое предприятие можно разбомбить, строить такое производство смысла нет.
"Гораздо проще завести готовое (оружие), поскольку все-таки логистика работает, завозы. И, так сказать, этим пользоваться. А говорить можно что угодно, что и заводы они там будут строить, еще что-то. Можно и телекамеры привезти, показать, где там что-то будет вытачиваться, точиться, обрабатываться… И даже найдутся люди, которые в это поверят. Но по факту люди знающие, которые отслеживают ситуацию на Украине, прекрасно понимают, что все это пустая болтовня. Они как поставляли, наверное, 90% всего того, что необходимо, армии киевского режима, да так и будут продолжать поставлять, пока не будет достигнуты соответствующие соглашения", - считает Азаров.
В конце мая министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Германии Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. В начале июня Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, а всего в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Вчера, 03:17
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияУкраинаКиевБорис ПисториусНиколай Азаров (политик)Рустем УмеровВооруженные силы Украины
 
 
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