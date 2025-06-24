https://ria.ru/20250624/azarov-2024998986.html

Азаров заявил, что производство оружия на Украине используют как прикрытие

Азаров заявил, что производство оружия на Украине используют как прикрытие - РИА Новости, 24.06.2025

Азаров заявил, что производство оружия на Украине используют как прикрытие

Европа не будет производить оружие на Украине, это прикрытие для продолжения поставок, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T06:46:00+03:00

2025-06-24T06:46:00+03:00

2025-06-24T07:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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николай азаров (политик)

рустем умеров

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Европа не будет производить оружие на Украине, это прикрытие для продолжения поставок, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Невозможно спрятать большой завод, который будет производить ракеты или снаряды. Ну невозможно. Надо же завозить металл на этот завод. То есть подъездные пути и так далее, и так далее. Логистика. Все это будет абсолютно известно. Ну и наступит момент, когда от этого завода ничего не останется", - заявил Азаров РИА Новости. По его словам, любой человек, у которого есть капля здравого смысла, понимает, что в стране, где любое предприятие можно разбомбить, строить такое производство смысла нет. "Гораздо проще завести готовое (оружие), поскольку все-таки логистика работает, завозы. И, так сказать, этим пользоваться. А говорить можно что угодно, что и заводы они там будут строить, еще что-то. Можно и телекамеры привезти, показать, где там что-то будет вытачиваться, точиться, обрабатываться… И даже найдутся люди, которые в это поверят. Но по факту люди знающие, которые отслеживают ситуацию на Украине, прекрасно понимают, что все это пустая болтовня. Они как поставляли, наверное, 90% всего того, что необходимо, армии киевского режима, да так и будут продолжать поставлять, пока не будет достигнуты соответствующие соглашения", - считает Азаров. В конце мая министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Германии Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. В начале июня Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, а всего в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.

https://ria.ru/20250623/azarov-2024762449.html

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германия

украина

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германия, украина, киев, борис писториус, николай азаров (политик), рустем умеров, вооруженные силы украины